Sağlıkta şiddeti durdurun

Antep’te görevi başında hasta yakını tarafından 13 yıl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yurt genelinde anıldı. Hekimler, çalıştıkları kurumlarda Arslan ve sağlıkta şiddete kurban verilen tüm meslektaşları anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve "Sağlıkta şiddet sona Ersin" dedi.

Ankara'da sağlık meslek örgütleri ve tabip odaları yaptığı ortak açıklamada, "Her 17 Nisan’da Dr. Ersin Arslan’ı ve sağlıkta şiddet nedeniyle yitirdiğimiz Dr. Göksel Kalaycı’yı, Dr. Ali Menekşe’yi, Dr. Kamil Furtun’u, Dr. Aynur Dağdemir’i, Dr. Fikret Hacıosman’ı, Dr. Ekrem Karakaya’yı, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı, mobbing ve soruşturma baskısı sonucunda özkıyıma sürüklenen Dr. Melike Erdem’i saygıyla ve özlemle anıyoruz. Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak 17 Nisan bizim için bir anma günü olduğu kadar, şiddeti durdurmak amacıyla önerilerimizi paylaştığımız, yol haritası oluşturduğumuz bir mücadele günüdür" denildi.

122 BİN ŞİDDET BİLDİRİMİ

Son 20 yılda sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarında karşılaşılan şiddetin vahşete dönüştüğü kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı; şiddetle ilgili Meclis soru önergelerini veya Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sorularımızı yanıtlamaktan kaçınsa da, yaptığımız araştırmalara göre Beyaz Kod sistemi kurulduğundan beri en az 122 bin şiddet bildirimi yapıldı. 2023’ün Beyaz Kod verileri incelendiğinde günde 50’den fazla şiddet bildirimi yapıldığı anlaşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık çalışanlarının yüzde 8’i ila 38’i meslek yaşamlarının bir noktasında şiddetle karşılaşıyor. Buna karşılık ülkemizde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yüzde 84’ü görevi başında en az 1 kere sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalıyor. Acil servise başvuru sayısı OECD ülkelerinde her 100 kişi başına 27 iken, ülkemizde 177’dir. Acil servislere kontrolsüz başvuru ve yığılma şiddet vakalarına davetiye çıkarmaktadır. “Acil Servislerde Şiddeti Önleme Raporu”na göre acil tıp uzmanlarının neredeyse tamamı meslek yaşamları boyunca en az bir kez şiddete maruz kalmıştır. Bir kez daha belirtiyoruz: Artık hiçbir sağlık ve sosyal hizmet çalışanının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet, öngörülebilir ve önlenebilir bir toplumsal sorundur. Siyasi, hukuki, kültürel ve fiziki önlemleri bir araya getiren bütüncül politikalara ihtiyacımız vardır. Sağlık Bakanlığı şirketler yerine bizlere kulak verirse şiddete yol açan nedenleri ortadan kaldırmak mümkündür. Sağlıkta şiddetin sona ermesi için vereceğimiz mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdürmekte kararlıyız."

ETKİN ÖNLEM ALIN

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan anmada ise "Sağlıkta şiddet sona ersin" denildi. İzmir Sağlık Platformu, yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin devam ettiği anımsatıldı ve etkin, caydırıcı önlemler alınması çağrısı yapıldı.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu da yaptığı açıklamada "Sağlıkta şiddet sistematik bir sorundur. Acil ve etkili önlem alınmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

"Sağlıkta Dönüşüm politikalarının geldiği noktada her geçen gün daha da derinleşmektedir. Aradan 13 yıl geçmesine rağmen, görev başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın acısı tazeliğini korurken, bugün hâlâ her kademeden sağlık çalışanı benzer tehditlerle karşı karşıyadır. Dr. Ersin Arslan, Dr. Fikret Hacıosman, Dr. Ekrem Karakaya, Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Aynur Dağdemir ve mesleki baskıların gölgesinde yaşamını yitiren Dr. Melike Erdem gibi birçok sağlık emekçisinin kaybı, sağlıkta şiddetin bireysel değil, yapısal bir sorun olduğunu acı bir şekilde ortaya koymaktadır. Şiddet olayları münferit değil, yapısal ve idari sorunların sonucudur. Sağlık hizmetinin niteliğini düşüren, çalışanların tükenmişliğini artıran, kamuoyunda güven duygusunu zedeleyen bu şiddet ortamı, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmalıdır."