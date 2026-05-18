Sağlıkta tek tip dayatma

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği bilgi sisteminde başlattığı yeni uygulama, sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.

AHBS'ye geçiş sürecinde sağlık çalışanlarının baskı altında bırakıldığı, teknik altyapı yetersizliği ve yeni sistemin sahada ciddi mağduriyet yarattığını öne sürüldü.

Veri kayıpları, teknik destek eksikliği ve artan iş yükü nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde hizmet sunumunun zorlaştığını belirten aile hekimleri "Sağlık hizmeti, eksikleri süreç içinde tamamlanacak bir deneme alanı değildir. Neden tek tip bir AHBS programı dayatılıyor?” diye sordu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, BirGün'e yaptığı değerlendirmelerde teknik altyapısı yetersiz olduğu ifade edilen sistem nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde ciddi iş yükü ve veri kaybı riskleri oluştuğunu, mevcut geçiş takviminde süre bulunmasına rağmen bazı il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin sağlık çalışanlarına baskı uygulandığını öne sürdü. Mehlepçi "Geçiş yapılmadığı takdirde veri kaybı yaşanacağı yönünde sağlık çalışanlarına tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı tarafımıza bildirilmektedir" dedi. Uzun yıllardır kullanılan mevcut AHBS programlarının sağlık çalışanlarına erişilebilir ve çözüm odaklı destek sunduğunu, Bakanlığın yeni sisteminde ise özellikle uzaktan destek hizmetlerinde ciddi eksiklikler yaşandığını kaydeden Mehlepçi teknik destek birimlerinin yalnızca mesai saatlerinde hizmet verdiği ve çoğu zaman yetkililere ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

İŞ YÜKÜ ARTTI

Sahadan gelen geri bildirimlerde çağrı merkezlerinin kullanıcı yoğunluğu karşısında yetersiz kaldığına, sistem geçişlerinin günlük hasta muayeneleri devam ederken yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Dr. Mehlepçi, mesai dışı teknik destek verilmemesinin sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açtığını anlattı. Bakanlığın daha önce uygulamaya aldığı e-Reçete ve SİNA e-Rapor sistemlerinde yaşanan teknik sorunların hâlen tam anlamıyla çözülemediğini anımsatan Mehlepçi, şöyle devam etti:

“Altyapısı yeterince hazır olmayan yeni bir AHBS programının sahaya sürülmesi mevcut iş yükünü daha da artırmaktadır. Özellikle veri aktarımı konusunda yaşanan sorunlar ciddi risk oluşturuyor. Mevcut sistemlerde kayıtlı bulunan sevk notları, muayene kayıtları, aşı izlem bilgileri, gebe ve bebek takip verileri gibi kritik sağlık verileri yeni sisteme eksik aktarılıyor. Bu durum sağlık hizmetlerini doğrudan etkilebiliyor. Hastalar da yaşanan aksaklıklar nedeniyle sağlık çalışanlarına tepki gösteriyor. Bu durum sağlık çalışanı ile vatandaş arasında güven sorununa yol açıyor. Bakanlığın görevi sorun üretmek değil çözüm üretmektir."

“Neden tek tip bir AHBS programı dayatılıyor?” sorusunun da yanıt beklediğini söyleyen Mehlepçi uygulamanın şeffaf biçimde değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

YAPILAN ÖLÇÜMLER SİSTEMDEN KAYBOLUYOR

Balıkesir’de görev yapan sağlık çalışanlarından gelen geri bildirimlere de yer verilen açıklamada, obezite takip ölçümlerinin dahi kaybolduğu ve bazı hastaların boy, kilo, bel çevresi gibi ölçümlerinin yeniden yapılmak zorunda kaldığı aktarıldı. Sendika, bu durumun aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe, hemşire ve hekimlerin iş yükünü daha da ağırlaştırdığını savundu. Aşı takip sistemlerinde yaşanan eksikliklere de dikkat çeken Dr. Mehlepçi “Sağlık hizmeti sunumu; belirsizlikler, eksik altyapılar ve ‘ileride düzelecek’ vaatleriyle sürdürülebilecek bir alan değildir” dedi.