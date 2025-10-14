'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' alarm veriyor: Son 22 yılda özel hastane sayısı yüzde 103,7 arttı

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, hekime başvuru oranlarının giderek artması, şehir hastanelerinin bütçede kara delik haline gelmesi ve özel hastanelerin sayısının giderek arttığını vurgulayarak "Sağlık sistemi ve kamu bütçesi bu yükleri taşıyamaz" denildi.

Odadan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu “Sağlıkta Türkiye Yüzyılı’nı başlatıyoruz” ve “Türkiye’nin son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldiğinden” sözlerine atıf yapılarak "Ne var ki, hizmet sunumu ve bütçe göstergeleri incelendiğinde sağlık sisteminde alarm zillerinin çaldığı ortadadır" ifadelerine yer verildi. İktidar “Sağlıkta Dönüşüm Programı”ndaki ısrarını sürdürdüğü ve bu ısrarın telafisi güç sorunlara yol açtığı belirtilen açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

"Birinci Alarm: 2002 yılında 208 milyon 966 bin olan hekime müracaat sayısı yüzde 401’lik artışla 2024 yılında 1 milyar 47 milyon 877’e ulaştı: Sağlık Bakanlığı, 1 milyarı aşan kışkırtılmış sağlık talebini kontrol altına almaya yönelik önlemler ve düzenlemeler yerine popülist politikaları uygulamaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçe teklifinde kişi başı hekime müracaatı 2025 yılında 11,9, 2026 yılında 12,32; 2027 yılında 12,6 olarak tahmin ederken, 2024 yılında şimdiden 2026 yılının tahminine ulaşmış durumda. 85 milyonluk Türkiye’nin neredeyse 1,4 milyarlık sahip Çin’in nüfusu kadar hekime başvuru yapması, her bir yurttaşın sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla yılda ortalama 12,2 defa bir sağlık kurumuna başvurması, toplumun sağlıklı olmadığının, teşhis ve tedavi süreçlerinin uzadığının, sağlık okur-yazarlığının gelişmediğinin, bilimsellikten uzaklaşan sağlık politikalarındaki başarısızlığın göstergesidir.

"PİYASACI ANLAYIŞ, SUÇ VE SUÇLU ÜRETEN BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜ"

İkinci Alarm: Özel Hastane Sayısı Son 22 Yılda Yüzde 103,7 arttı: 1 milyarı aşan kışkırtılmış sağlık talebinin nedenlerinden biri hastaları “müşteri” olarak gören, sağlık sistemini piyasadaki arz-talep dengeleriyle belirlemeye çalışan Sağlıkta Dönüşüm Programıdır. Özel sektörün payını büyütmek amacıyla kamudan özele daha yoğun kaynak aktarımı yapılıyor. 2002 yılında 774 kamu hastanesi, 50 üniversite hastanesi, 271 özel hastane varken; 2024 yılı itibariyle 941 kamu hastanesi, 69 üniversite hastanesi, 552 özel hastane faaliyet gösteriyor. Özel sektör, kamu sektörüne göre 20 yılda 2 kattan fazla büyürken, sağlık sektörünün üçte birini kontrol ediyor. Bebeklerimizi öldüren “Yenidoğan Çetesi” olayında gördüğümüz üzere sağlık planlamasında özel sektörü daha çok büyütmeyi hedefleyen piyasacı anlayış, suç ve suçlu üreten bir yapıya dönüşmüştür.

Üçüncü Alarm: Şehir hastaneleri kamu zararına yol açıyor: “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesisleri” için Ocak ayında 15 milyar 129 milyon 245 bin 397 TL’lik harcama kalemi ayrılırken, bu rakam 2025 yılının ilk dokuz ayında (Ocak-Eylül) 80 milyar 916 milyon 996 bin 636 TL’yi buldu. Şehir Hastaneleri kamu kaynaklarını yutmaya devam ederken projeleri üstlenen şirketler ise usulsüzlüklere ve kural tanımamazlığa devam ediyor."