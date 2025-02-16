Sahada çıtı pıtı değil, güçlü kadınlar var!

Kadın futbolcuların sahada gösterdikleri mücadele, sadece rakiplerine karşı değil cinsiyetçi önyargılara, eşitsiz imkanlara ve görmezden gelinen bir emeğe karşı da veriliyor.

Her çalımda, her golde engeller biraz daha aşılıyor.

Türkiye’de son yıllarda kadın futbol takımı sayısı artıyor ancak başta erkek futbolu olmak üzere sporun birçok dalının çok gerisinde bulunmaya devam ediyor.

TFF Gölbaşı Mogan Tesisleri’nde, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Samsun Yabancılar Pazarı Kadın Futbol Takımı ile karşılaşmasını izliyoruz. Tribünlerde oyuncuların aileleri tezahüratlarla destek verirken, sahada kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Maç 2-0 Samsun Yabancılar Pazarı’nın galibiyetiyle sonuçlansa da son düdükle birlikte kazanan yine kadın dayanışması oluyor. Maç sonrası Gençlerbirliği’nin genç yetenekleriyle bir araya gelerek, sahada ve saha dışında verdikleri mücadeleyi konuştuk.

ALTYAPIDAN YETİŞİYOR

Takımın Yardımcı Antrenörü Deniz Çiftçi, Gençlerbirliği'nin altyapıya verdiği önemin altını çiziyor: “Gençlerbirliği, altyapıya büyük önem veren bir kulüp. Altyapıdan oyuncular yetiştirip A takıma kazandırmayı amaçlıyoruz. Gençlerbirliği'nin kültürünü yaşatarak, çocuklarımızın geleceğini spora yönlendirmeye çalışıyoruz.”

Çiftçi, takımda genellikle Etlik, Mamak ve Yapracık gibi bölgelerden gelen çocuklarla çalıştıklarını belirtiyor ve bu çocukların çoğunun maddi durumu daha düşük olan ailelerden geldiğini söylüyor: “Maddi durumu iyi olmayan çocukları daha çok sahiplendik. Gençlerbirliği camiası bir aile kulübü ve biz de bu anlayışla hem maddi hem de manevi destek olmaya çalışıyoruz.”

Kadın futbolunun, geçmiş yıllara göre daha üst seviyelere geldiğini, kulüp sayısının arttığını ancak hala maddi zorluklar yaşandığını söyleyen Çiftçi, 10 yıllık futbol geçmişi olduğunu belirterek şunları ekliyor: “Kulüp sayısı arttı, ancak maddi sıkıntılar hala büyük. Saha bulma konusunda zorluk çekebiliyoruz. Sponsor desteği ise maalesef çok kısıtlı.” Son yıllarda Ankara'da 3-4 yeni kulüp açıldığını belirten Çiftçi, kadın futbolundaki ayrımın yavaş yavaş ortadan kalktığını söylüyor: “Artık o eski ayrımları eziyoruz. Bizim oynadığımız dönemde çok farklıydı, ama şimdi aileler çocuklarını kendileri getiriyor.”

Çiftçi, başarıya giden yolda en önemli faktörün ise hedef belirlemek olduğunu vurguluyor: “Başarı odaklı olmak gerekiyor. Biz de üçüncü ligden ikinci lige çıkarak bunu göstermiş olduk.”

“YAPAMAZSIN” DEDİKÇE DAHA ÇOK BAĞLANDIM

Futbol topuyla ilk kez yedi yaşında tanışan ve şu an 15 yaşında olan Naz, sahaya çıktığında bambaşka bir dünyaya adım attığını söylüyor. Küçüklüğünden itibaren “Kızlar futbol mu oynar?” sorusunu duyan Naz, bu önyargıyı kabul etmek yerine futbola daha da sıkı sarılmış: “Bu sözü çok yanlış buluyorum. Neden oynamayalım? ‘Yapamazsınız, edemezsiniz’ dediklerinde, ben tam tersine daha çok bağlandım. Futbol oynamak bana çok iyi geliyor, iyi hissettiriyor.”

Futbol yolculuğuna başladığında bir kız takımı olmadığı için erkeklerle sahaya çıktığını belirten Naz, U12 takımında hem ilk 11’de yer aldığının hem de takım kaptanı olduğunu anlatıyor: “Erkeklerle oynadığım için sert oynamaya alıştım. Soyunma odası olmadığı için önce ben üzerimi değiştiriyordum, sonra onlar.”

ÇOK ENGEL VARDI YIKTIM

13 yaşındaki Ela da "Kadınlara karşı ‘yapamazsınız’ algısı var. Ama biz bunu aşacak, iyi yerlere gelip kendimizi kanıtlayacağız" diyor. Futbolu seçme sebebini de tam böyle açıklıyor: “Yapamaz duygusunu yenmek için futbolu seçtim.”

Gençlerbirliği için "Burası çok büyük bir camia, burada kendini ailede gibi hissediyorsun" diyor. Bu yola çıkarken, kendi ailesini ikna etmekte zorlandığını ifade eden Ela "Başta beni göndermek istemediler. Onların da önyargısı vardı. Ama ben aileme ısrar ederek onların önyargısını yendim ve şu an benimle gurur duyduklarını hissedebiliyorum. Her maça birlikte geliyoruz” diyor

Ela, "Futbol oynamamam için çok fazla sebep vardı ama ben yoluma devam ettim." diyerek azmini bir kez daha ortaya koyuyor.

Okul bahçesinde futbol oynarken öğretmeninin dikkatini çeken Zeynep, son iki yıldır Gençler Birliği’nde oynuyor ve “Kadın futboluna pek değer verilmiyor ama ileride hak ettiği değeri göreceğine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olmak istiyorum. Kadın futbolunun gücünü göstermek istiyorum” diyor.

MAÇLARI ADAY HAKEMLER YÖNETİYOR

Gençlerbirliği takımında oynayan Defne Çamlıca, 16 yaşında Gençlerbirliği’nin seçmelerine takılarak futbola başladığını söylüyor.

Kadın futboluna yönelik cinsiyetçi önyargılar da sahadaki mücadele kadar sert olabiliyor. Defne, futbol oynadığını söylediğinde aldığı tepkileri şöyle anlatıyor: “‘Bildiğimiz futbol mu?’ diye soruyorlar. ‘Çıtı pıtı bir kız gibi duruyorsun, nasıl oynuyorsun?’ ya da ‘Sert müdahalelere girebiliyor musun?’ gibi yorumlar çok duydum. Ama artık çevremde bu algıyı kırdım. Ailelerinden destek görmeyen arkadaşlarımız çok zorlanıyor. Antrenmanlara gönderilmeyenler oldu, hatta ‘Bu erkek sporu, sen yapamazsın’ denilerek futbolu bırakanlar bile var.”

“Kadın futbolu önemsenmiyor, erkek futbolu kadar yatırım yapılmıyor. Maçlarımıza genellikle aday hakemler çıkıyor ve karşılaşmalar doğru yönetilmiyor. Bu durumu sürekli dile getiriyoruz.” diyen Defne, kadın futbolunun hak ettiği ilgiyi görmesini istiyor çünkü birçok takımın imkanlarının kısıtlı olduğunu belirtiyor: “Bazı maçları şehir merkezine uzak sahalarda oynuyoruz. Tarlada maç yapar gibi sahaya çıkıyoruz.”

Gençlerbirliği çatısı altında 150’nin üzerinde genç yetenekle birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirten genç sporcu “Tüm oyuncularımız altyapımızdan yetişiyor. Daha fazla değer verildiğinde kadın futbolu çok daha iyi yerlere gelecek” diyor.

'ERKEKLER KADAR İLGİ ÇEKMELİYİM' BASKISI

Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı’nın spor psikoloğu Hande Türkeli Bozkurt, kadın futbolcuların karşılaştığı psikolojik baskıyı şu sözlerle anlatıyor:

“Futbolun erkek sporu olarak görülmesi, kadın sporcular üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Hem hak ettikleri ilgiyi görmelerini engelliyor hem de performanslarını doğrudan etkiliyor. ‘Öyle bir oyun sergilemeliyim ki ben de bir erkek futbolcu kadar ilgi çekmeliyim’ gibi bir kaygı gelişiyor. Bu baskı, sadece oyunda değil, futbolun erkek egemen jargonu ve davranış kalıplarında da kendini hissettiriyor.”

Kadın futbolcular için saha içinde olduğu kadar tribünlerde de ayrımcılıkla mücadele etmek büyük bir sorun. 18 yaşındaki Şeymanur, özellikle deplasman maçlarında maruz kaldıkları olumsuz tutumları anlatıyor:

“Tribünden yükselen küfürler bizi doğrudan etkiliyor. Deplasmanda rakip takımın taraftarları ve aileleri bile bize hakaret edebiliyor. Duymamaya çalışsak da üzülüyoruz. Ayrımcılık çok fazla ve kadın futboluna yeterli destek verilmiyor.”

Saha içinde var olma mücadelesi veren kadın futbolcular, saha dışında da birçok sorun ile mücadele etmek zorunda kalıyor.