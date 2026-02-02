Sahada gerilim, arkada görüşme

Dış Haberler

Karşılıklı tehditlerle ABD-İran gerilimi tırmanırken iki ülke arasında arka planda görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

İran’la temasların sürdüğünü belirten Trump, “Bizimle ciddi şekilde konuşuyorlar. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını göreceğiz” dedi. Önceki görüşmelerin beklenen sonucu vermediğini savunan Trump, “Daha önce müzakere ettik, işe yaramadı” dedi. Trump, İran’la ilgili planların Ortadoğu’daki müttefiklerle paylaşılmasının “medya ile paylaşmaktan bile daha kötü sonuçlar doğurabileceğini” ifade etti.

ABD şirketlerine açılan Venezuela petrolüne ilişkin konuşan Trump, “Hindistan’ın İran yerine Venezuela’dan petrol satın alacağını, Çin’e de kapının açık olduğunu” söyledi.

‘YAPAY GÜNDEM’

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyadaki savaş atmosferini “kurgu” olarak nitelendirerek, gerilimin aksine tarafların “müzakere yapısının kurulması aşamasına geçtiğini” duyurdu. Laricani’nin açıklaması, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tahran’da yaptığı görüşmenin ardından geldi. Al Sani ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yle de bir araya geldi.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney ABD’nin saldırması durumunda sürecin yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağını kaydederek “ABD’liler eğer bir savaş başlatırlarsa, bu sefer bölgesel bir savaş olacağını bilmelidir” dedi.

Öte yandan Tahran, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine almasına karşılık, AB ülkeleri ordularının İran tarafından terör listesine alındığını açıkladı.