Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen Marmaris'teki yapı mühürlendi
Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda bulunan ruhsatsız yapı incelemenin ardından mühürlendi.
Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda bulunan ruhsatsız yapı incelemenin ardından mühürlendi.
Ekipler, Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş'ye ait taşınmazla ilgili inceleme yaptı.
Belediye ekiplerince incelemenin ardından Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan yapı, kaçak (ruhsatsız) olduğu gerekçesiyle yapı tatil zaptı tutularak mühürlendi.
MARMARİS BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA
Söz konusu yapının mühürlenmesine ilişkin Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar'ın evi olarak bilinen, Turgut Mahallesi'nde mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ'ye ait taşınmazla ilgili olarak Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince bugün gerekli teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemede yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç, ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlere göre devam edecektir."
Söz konusu yapı ile ilgili Marmaris Belediyesi 9 Eylül'de yazılı bir açıklama yapmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgesi iptal edilen yapının incelenmesinin ardından gerekli yasal işlemin yapılacağı duyurulmuştu.
Şahan Gökbakar, söz konusu yapıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Ben 2020’de bir emlak sitesinden, ilandan bu evi buldum. İletişime geçtim, ev sahibi yapı kayıt belgeli evi ve iskelesini satıyordu. 2018’de almış yapı kayıt belgelerini. Ben de 2020’de yapı kayıt belgeli diye düşünerek gerekli incelemeleri yaparak almayı düşündüm. Şerh yoktu, tertemizdi.
Kafa dinleyebileceğimiz köy evi diye aldık. Malikane diye derdim olsaydı, dünyanın her tarafında denize sıfır malikane alabilirim. Niye gidip Marmaris’te çam ağacı kesip sit alanına kaçak villa yapayım ya? Bunu yapmak için birinin ya su katılmamış gerizekalı olması lazım ya da birilerine güvenmesi gerekiyor. Hali hazırda var olan bir evi aldım. Herhangi bir eklenti yapmadım. Google Earth 2013 fotoğrafı, ben almadan yedi sene evvel. Ev de orada iskele de orada. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ben anlamıyorum, amaç nedir?
Yangınlar çıktı. O yangınlardan sonra her şey değişti. 2022’de bir anda evin yapı kayıt belgesi iptal oldu ve tapuya ‘sit alanı’ diye şerh düşüldü. Ben aldıktan iki sene sonra. ‘Bu ev yıkılsın’ diye yazı yazıldı. Biz de karara dava açtık.
İnanılmaz SİT alanları talan ediliyor. Dinamitlerle milli park patlatıp 3 bin 5 bin odalık kompleksler yapılıyor. Arkeolojik kalıntılar üzerinden geçilerek binalar yapılıyor. Türkiye’nin her yerinde kaçak bina iskele varken, 85 metrekarelik bir köy evi ve 10 metrelik iskele bütün bu problemlerimizi çözüyorsa hemen yıkalım. Toplumsal bilinç oluşacaksa, sosyal sorumluluk projesi görüp ilk balyozu da biz vuralım ya eve. Elimizle yıkalım ya. Ama tabii kanunlar bir kişiye uygulanmayacak."