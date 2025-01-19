Sahara Geçidi'nde yoğun kar ve tipi ulaşıma engel oldu

Yoğun kar yağışı ve tipi, Şavşat ile Ardahan arasında bulunan Sahara Geçidi'nde etkili oldu.

Yağış nedeniyle trafiğe kapanan yolda mahsur kalan araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Yolcu otobüsü ve özel araçların bulunduğu bölgeye, Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü ekipleri ulaştı.

Ekipler, arazi araçlarıyla bölgede kara saplanan araçları halat yardımıyla çekti.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, offroad ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde mahsur kalan araçlar güvenli bir şekilde bölgeden çıkarıldı.

Yetkililer, kar yağışının devam edeceği ve hava şartlarının zorlayıcı olabileceği uyarısında bulundu.