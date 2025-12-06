Sahaya yeterli sayıda oyuncu çıkmadı, maç ertelendi

TFF 2. Lig’in 14’üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile Isparta 32 Spor Kulübü arasında oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi ekibin kadro yetersizliği nedeniyle ertelendi.

Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 14.00’te başlaması planlanan müsabakada Yeni Malatyaspor, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti bulunan 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Takım sahaya yalnızca 7 oyuncuyla gelirken karşılaşmanın yapılabilmesi için gerekli kadro sayısı sağlanamadı.

Maçın hakemi Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor yönetimine kadroyu tamamlamaları için maç saatine kadar süre tanıdı. Ancak verilen sürede eksik oyuncu bulunamayınca Resuloğlu, kadro yetersizliği gerekçesiyle müsabakayı erteleme kararı aldı.

Isparta 32 Spor Kulübü oyuncuları, sahaya 7 futbolcuyla çıkmak zorunda kalan rakip takım oyuncularını alkışlayarak soyunma odasına uğurladı. Karşılaşmanın nasıl telafi edileceğine ilişkin kararın TFF tarafından açıklanması bekleniyor.