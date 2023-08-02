Sahel barut fıçısı

Nijer’deki darbe peş peşe askeri müdahalelerin yaşandığı Sahel bölgesini ateşe attı. Batı Afrika ülkeleri darbecilere bir hafta süre verirken Burkina Faso ve Mali, Nijer’e yönelik olası müdahaleyi savaş ilanı saydı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Sahel ülkesi Nijer’de 26 Temmuz’da yaşanan darbe bölgeyi ateşe attı. Darbeciler Rusya bayraklarıyla yaptıkları kutlamalarda Batı’ya meydan okurken Fransa güdümündeki Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Nijer’e olası müdahalesi gerilimi daha da tırmandırdı. Burkina Faso ve Mali, çoğu Nijer’in komşusu ülkelerden oluşan ECOWAS’ın müdahalesinin kendilerine karşı bir savaş ilanı olacağı uyarısında bulundu.

Mali Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga, ECOWAS’ın Nijer’deki cuntaya karşı düzenleyebileceği askeri müdahaleye ilişkin Burkina Faso ve Mali adına ortak bildiri okudu. Bildiri de, Mali ve Burkina Faso halklarının, darbe sonrası ECOWAS’ın uyguladığı yaptırımlar karşısında Nijer halkıyla dayanışma içinde oldukları kaydedildi.



SAVAŞ İLANI OLUR



"ECOWAS, Nijer’e askeri müdahalede bulunursa bu, Burkina Faso ve Mali’ye savaş ilanı olur" ifadesi yer alan bildiride, bu müdahalenin, NATO’nun Libya’ya müdahalesinde olduğu gibi bölgeyi uzun vadede istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunuldu. Böyle bir hareketin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek feci sonuçlara yol açabileceği vurgulandı. Bildiride, müdahalenin gerçekleşmesi halinde Mali ve Burkina Faso’nun ECOWAS’tan çekilebileceği belirtildi.

Nijer dünyanın en büyük yedinci uranyum üreticisi konumunda.

DARBECİLERE 1 HAFTA SÜRE



ECOWAS, 30 Temmuz’da düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer’deki cuntaya, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u serbest bırakması ve Bazum’un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti.



ECOWAS, 6 Ağustos’a kadar taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.



MUHAFIZ ALAYI DARBESİ



Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz’da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.



Öte yandan kolonyalist güç Fransa, darbe ve 30 Temmuz’da Büyükelçiliğe yapılan saldırı sonrası bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Catherine Colonna isea Fransa’nın bu ülkeye herhangi bir askeri müdahalesinin söz konusu olmadığını söyledi.



SENEGAL DE KARIŞTI



Senegal’de muhalif lider Ousmane Sonko’nun tutuklaması ve partisi PASTEF’in feshedilmesi sonrasında çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı halka sükunet çağrısında bulunuldu. Sonko, 28 Temmuz’da kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.