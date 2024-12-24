Sahel İttifakı alarmda: Sömürge planı devrede

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Burkina Faso, Mali ve Nijer’den oluşan Sahel İttifakı, savunma ve güvenlik güçlerini en üst düzeyde alarma geçirme kararı aldı.

TASS’ın haberine göre Sahel İttifakı Konferansı Başkanı Assimi Goita’nın imzasını taşıyan üç ülke liderinin ortak açıklamasında liderlerin “Fransız cuntasının başlattığı aldatıcı manevraları yakından takip ettiği” belirtilerek “Cunta, askeri üslerini kapatacağını ilan ediyor ancak bunların yerine aynı neo-sömürgeci hedefi takip eden, daha az görünür bir mekanizma yerleştiriyor” denildi.

Açıklamada “Bu eylemlere çevre ülkelerle olan bazı sınır bölgelerinde terörist grupların yeniden örgütlenmesine yönelik operasyonlar eşlik ediyor. Bu gruplar, Sahel İttifakı’nın istikrarsızlaşması amacıyla yabancı devletlerden fon ve teçhizat dahil çeşitli destek alıyor” denildi. Eski sömürgecileri Fransa’dan askerilerini çekmesini isteyen üç ülke, geçen yıl Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakı’nı (AES) kurmuştu.