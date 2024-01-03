Sahibinden'e ulaşılamıyor: Şirketten resmi açıklama geldi

Erişimi sorunu yaşanan Sahibinden.com'dan ilk resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır" denildi.

En çok ziyaret edilen gayrimenkul, vasıta gibi ilanların yer aldığı platform olan Sahibinden.com’a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor.

Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı alıyor.

Şirketin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşandığı ifade edilerek, bu yüzden erişim sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."