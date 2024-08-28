Sahibinden satılık ASM

Düzce’de 2005 yılında pilot uygulama ile başlayan, ardından kademeli olarak yurt geneline yayılan aile hekimlerinin sorunları her geçen gün artıyor. Bir taraftan bina sorunu, diğer taraftan sağlıkta şiddet, asli görevleri dışında idari iş yüklenmesi ve hak kayıpları gibi sorunlarla karşı karşıya olan aile hekimleri, son yıllarda fahiş kira bedelleri nedeniyle mülk sahipleri ile sıkıntı yaşıyor. Aile hekimleri bu sorunların yanında bazen de kiracı durumda oldukları binanın satışı gündeme gelebiliyor.

Binaların satışına son örnek İzmir ve Burdur’da yaşanıyor. Bir internet sitesinde yer alan emlak ilanlarında iki ASM binasının satışa çıkarıldığı görüldü. Burdur merkezde 10 milyon 100 bin TL karşılığında satışa çıkarılan ASM binasının ilan açıklamasında, binanın merkezi ve işlek konumda olduğu ve Burdur 8 No’lu Aile Sağlığı Merkezi bulunduğu belirtildi.

İzmir’deki ilanda ise Balçova 4 No’lu Nusret Fışek Aile Sağlığı Merkezi’nin olduğu binanın yüzde 25 hissesi 3 milyon 250 bin TL karşılığında satışa çıkarıldı.

‘SATIŞLAR PROBLEMLERİ BÜYÜTÜYOR’

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Dr. Muhteber Çolak, mülkiyeti kamu dışında olan aile sağlığı merkezi binalarında daha önceden bu sorunların yaşandığını vurguladı. Çolak, “Mahalleye hizmet veren sağlık kurumlarının sürekli yer değiştirmesi doğru değil. Bu satışlar aile sağlığı merkezlerindeki kira problemlerini de büyütüyor. Binayı satın alan kişiler zam yapmak istiyor ve meslektaşlarımız mahkemelik oluyor. Sağlık Bakanlığı’ndan kiracı olan meslektaşlarımıza da fahiş zamlar yapıldı. Örneğin benim hizmet verdiğim binamın yıkım kararı var ancak yeni bir yer bulamadığımız için binayı boşaltamıyoruz. Yıkım kararı olan binada çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Çolak, şunları kaydetti: “Bir sürü aile hekimi kira ödeyemediği için sorunlar yaşıyor. Bina sorunu yüzünden aile hekimliği çok ciddi tehdit altında. Birçok aile hekimi satıldığında yeni mülk sahibi hemen ciddi bir kira artış istiyor. Doktorların tehdit edildiğini bile biliyoruz. Mahkemelik olan meslektaşlarımız var. Aile hekimleri depreme dayanıklı müstakil binalarda hizmet vermeli. Apartman altındaki aile sağlığı merkezlerinin birçoğu maalesef niteliksiz. Hem yer kalitesi açısından müstakil yerlerde ve kamu binalarında hizmet vermeli.”