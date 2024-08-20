Sahibinden satılık kamu varlığı

AKP iktidarında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı. AKP’li yıllarda, Türkiye tarihinde görülmeyen büyüklükte özelleştirmelere şahit olundu. Çok sayıda kamu kurumu, özelleştirmeye kurban edilirken, kamu kurumları kiracı durumuna düşürüldü.

Kamu taşınmazları satışından elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı da iktidarın kamu varlıklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne serdi. AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’den Temmuz 2024’e kadar gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, 22 milyar TL’ye dayandı.

HOYRAT TUTUM

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, AKP iktidarı ile geçilen Kasım 2002-Temmuz 2024 döneminde toplam 21 milyar 968 milyon 882 bin TL’lik kamu taşınmazı satıldı. AKP döneminde kamu taşınmazları satışından elde edilen toplam gelir, 1986-2001 döneminde elde edilen 43 milyon 304 bin TL’lik geliri 505’e katladı. 1986-2024 döneminde elde edilen kamu taşınmazı satışı gelirinin yüzde 99,7’sini AKP döneminde elde edilen gelir oluşturdu. Kamu taşınmazlarına yönelik tutumunu 2024 yılında da sürdüren iktidarın Ocak-Temmuz dönemi satış karnesi de belli oldu. Toplam 25 kamu taşınmazının elden çıkarıldığı Ocak-Temmuz dönemindeki satışlardan elde edilen gelir, aylara göre şöyle:

• Ocak: 78 milyon 750 bin TL

• Şubat: 140 milyon 25 bin TL

• Mart: 167 milyon 700 bin TL

• Nisan: 93 milyon 850 bin TL

• Mayıs: 115 milyon 850 bin TL

• Temmuz: 151 milyon TL

YOK YOK

Ocak-Temmuz 2024 döneminde satılan bazı kamu taşınmazları ise şöyle:

• Sümer Holding-Şanlıurfa-Karaköprü’de bir taşınmaz

• EÜAŞ/TEİAŞ-Ankara-Gölbaşı’nda bir taşınmaz

• T. Şeker Fabrikaları-Bursa-Karacabey’de iki taşınmaz

• ÖİB-Aydın-Didim’de bir taşınmaz

• Maliye Hazinesi-Afyonkarahisar’da yedi taşınmaz.

DAHA ÇOK ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası, saldırgan özelleştirme politikasının hız kesmeden devam edeceğini ortaya koyuyor. 2024 yılı içinde 10 kamu kuruluşunu daha özelleştirme kapsamına almaya hazırlanan AKP, özelleştirmelerden 25 milyar TL’lik satış elde etmeyi planlıyor. 2025 yılında 205, 2026 yılında ise 210 özelleştirme ihalesi yapılması hedefleniyor. 2025 için özelleştirme gelir tutarı 30 milyar TL, 2026 yılı için ise 35 milyar TL olarak tahmin ediliyor.