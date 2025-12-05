Sahibinden, Trendyol, Linkedin, Canva Çöktü mü? Cloudflare Hatası ile Erişim Sorunu

Türkiye’de milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı Sahibinden, Trendyol, Linkedin ve Canva gibi popüler platformlara erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar hem bilgisayar hem de mobil cihazlardan giriş yapmaya çalışırken hata ekranlarıyla karşılaşıyor. Sorunun kaynağının ise Cloudflare altyapısında yaşanan server hatası olduğu bildiriliyor. Peki bu hata neden oluşuyor ve siteler ne zaman düzelecek?

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ? ERİŞİM SORUNU NEDEN YAŞANIYOR?

Teknik kaynaklardan gelen ilk bilgilere göre problem, global ölçekte hizmet veren Cloudflare sunucu hatası nedeniyle ortaya çıktı. Cloudflare’ın CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında meydana gelen beklenmeyen hata, bu sistemi kullanan birçok web sitesinin geçici olarak erişilemez hale gelmesine yol açtı.

Bu nedenle yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde kullanıcılar aynı problemi yaşıyor.

HANGİ SİTELER ETKİLENDİ?

Cloudflare arızası, özellikle yüksek trafik alan platformlarda belirgin şekilde hissedildi. İlk bilgilere göre erişim sorunu yaşayan siteler:

Sahibinden.com

Trendyol

Linkedin

Canva

Cloudflare altyapısını kullanan diğer çeşitli e-ticaret, sosyal medya ve kurumsal siteler

CLOUDFLARE ERROR UYARISI NE DEMEK?

Cloudflare Error uyarısı, sitelerin kendi sunucularında değil, Cloudflare üzerinden sağlanan güvenlik ve CDN hizmetinde yaşanan teknik bir problemi ifade eder. Bu nedenle kullanıcılar normalde çalışan bir siteye giriş yapmak istese bile:

"Error 500"

"Cloudflare Error"

"Connection timed out"

"Unknown error"

gibi uyarılarla karşılaşabilir.

Cloudflare Hatası Nasıl Etki Ediyor?

Hata Tipi Etkisi Sunucu Bağlantı Hatası Sitelere giriş yapılamaz, sayfalar yüklenmez. CDN Çökmesi Yavaşlama, görsellerin açılmaması, tam yüklenmeyen sayfalar. Güvenlik Servisi Arızası Erişim engeli, güvenlik doğrulama hataları.

CLOUDFLARE SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Cloudflare kaynaklı problemler genellikle kısa süre içinde düzeltilir. Bu tür servis kesintileri anlık dalgalanmalar şeklinde olabilir ve global mühendislik ekipleri tarafından hızlı şekilde müdahale edilir. Sitelerin tamamının yeniden erişilebilir hale gelmesi için Cloudflare’ın sorunu tamamen gidermesi bekleniyor.

Soruna ait güncellemeler şirketin durum sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Cloudflare Durum Sayfası için tıklayınız

Sahibinden neden açılmıyor?

Sahibinden, Cloudflare altyapısında yaşanan genel server hatası nedeniyle geçici olarak erişilemez durumda.

Trendyol çöktü mü?

Evet, Trendyol’a girişte Cloudflare kaynaklı hata mesajları görülüyor.

Linkedin’e neden bağlanamıyorum?

Linkedin de Cloudflare’ın etkilediği global siteler arasında yer alıyor.

Canva neden çalışmıyor?

Canva kullanıcıları Cloudflare kaynaklı bağlantı kesintisi nedeniyle giriş yapamıyor.

Cloudflare hatası kullanıcıdan mı kaynaklanıyor?

Hayır, sorun tamamen Cloudflare sunucularından kaynaklanıyor. Kullanıcıların interneti veya cihazıyla ilgili bir problem bulunmuyor.