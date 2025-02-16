Sahibinin elinden kaçan inek, havuzda mahsur kaldı

Sivas’ta sahibinin elinden kaçarak boş havuza düşen inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Danişment Gazi Mahallesi Ahırlar Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibinin elinden kaçan bir inek, bölgede bulunan Hamidiye Millet Bahçesi’ne girdi. Kontrolsüz şekilde ilerleyen inek, yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş havuza düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine AFAD ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, halatlar yardımıyla ineği düştüğü havuzdan çıkardı. Çalışmaların ardından kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.