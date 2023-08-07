Sahibinin hayatını kaybettiği evden tonlarca çöp çıkarıldı

Mersin’de sahibinin hayatını kaybettiği öğrenilen bir evden tonlarca atık ve çöp çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi Havuzlar Caddesi üzerinde bulunan ve sahibinin yakın zamanda yaşamını yitirdiği öğrenilen evde inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde evin her yerinde çeşitli evsel atık ve çöpler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu evin içinden tonlarca çöpü çıkarıp çöp taksi ve kamyonlarına yükleyip, mahalleden uzaklaştırdı. Ekipler son olarak evi ilaçlı su ile dezenfekte etti.

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi’ndeki Dernek Camii’nin yan tarafında bulunan ve özellikle cuma günleri vatandaşların cuma namazını eda ettiği alana atılan çöp ve atıkları da toplayıp, aynı bölgede temizlik çalışması yaptı.