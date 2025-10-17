Şahika Ercümen Cumhuriyet ve Gazze için daldı, rekor kırdı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan 106 metrelik dünya rekorunu geliştirdi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek ve Cumhuriyetin 102. Kuruluş yaşını selamlamak amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış gerçekleştirdi.

Dünya ve Türkiye sualtı sporları federasyonlarının uluslararası hakemleri gözetiminde, güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen rekor denemesi saat 10.00'da başladı.

SANİYEDE 2 METRE HIZLA İNDİ

Suya kurulan asansör sistemi sayesinde saniyede 2 metre hızla 107 metre derinliğe ulaşan milli sporcu, daha sonra sistemden ayrılarak kol gücüyle su yüzeyine doğru çıkmaya başladı. Güvenlik dalgıçlarının eşlik ettiği Şahika Ercümen başarılı şekilde dalışını tamamlayıp, yüzeye çıktı. Herhangi bir problem yaşamayan Şahika Ercümen'in rekoru hakemlerin incelemesinin ardından onaylandı.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Ercümen, sudan çıktıktan sonra Filistin bayrakları açıldı, "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, 2 sene önce Cumhuriyet'in 100’üncü yılında 'değişken ağırlık paletsiz' kategorisinde 106 metreyle dünya rekorunu kırmıştı.