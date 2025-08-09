Sahil beton oldu!

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde yurttaşların denize girebildiği tek yer olan Mert Plajı’nı yıkarak yerine inşa ettirdiği Balıkçı Barınağı boş kaldı.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve önceki AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından plajın bulunduğu 20 bin metrekare alana inşa ettiren 126 balıkçı barınağı için Eylül 2023’te ihaleye çıkıldı. Balıkçı Barınağı projesi için 26 Eylül 2023’te yapılan sözleşme ile kamu kaynaklarından 17 milyon 261 bin 55 TL akıtıldı. 2024 yılında inşası biten balıkçı barınakları için ise 9 bin 500 TL kira ve 32 bin 200 TL teminat bedeli istendi.

Ancak istenen ücretin fazla olması nedeniyle balıkçı barınaklarına talip çıkmadı. 5 bin kişilik kapasiteye sahip Mert Plajı’nın yıkılarak yerine yapılan balıkçı barınakları adeta kaderine terk edildi.

ÖNCE KALDIRILDI SONRA YENİDEN YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022’de yapılan açıklamada ise eski belediye başkanı Demir’in talimatıyla merkez ilçelerden Canik ile Atakum sahilleri boyunca yapılan teknik kıyı incelemesi yapıldığı, amatör balıkçı tekneleri için mendireği bulunan 20 bin metrekare büyüklüğündeki Mert Plajı’nın seçildiği belirtilmişti. Demir, halk plajının yıkılarak yerine balıkçı barınağının inşa edilmesine gerekçe olarak şehirdeki 2 barınağın “yeterli olmamasını” göstermişti.

Samsun'da 2018’de görevden ayrılan eski belediye başkanı ve şimdiki AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın kent merkezinde bulunan balıkçı barınağını 2007 yılında kaldırmış, boşalan alana ise 5 bin kişilik Mert Plajı'nı inşa etmişti.