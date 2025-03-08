Sahil hattında ateş: Siviller hedefte

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Cihatçıların çatı ittifakı HTŞ’nin 8 Aralık’ta kontrolü ele geçirdiği Suriye’de çok parçalı istikrarsızlık sürüyor. Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ülkenin kuzeydoğusunu kontrol ettiği, güneyde Dürzilerin isyan bayrağını çektiği ülkede şimdi de Akdeniz sahil hattında çatışmalar baş gösterdi.

Alevilerin ağırlıkta olduğu Lazkiye ve Tartus ile Humus’ta HTŞ karşıtı güçler ile cihatçı yönetim güçleri arasındaki çatışmalar ülkede gerilimi yeniden yükseltti. Lazkiye yakınlarındaki Ceble bölgesinde en az 13 HTŞ mensubu öldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre son 48 saatte yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 120'den fazla.

SOHR, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ceble sahil kasabası ve civar köylerde HTŞ karşıtı güçler ile cihatçı yönetim güçleri arasındaki çatışmalarda 48 kişinin öldüğünü aktarmıştı. Devam eden çatışmalar dün de gün boyu sürmüştü. Önceki günde onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Suriye’deki Yüksek Alevi Konseyi bir açıklama yayımladı ve Dattur, Tartus ve Ceble’de sivillerin evlerinin hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Konsey “Ceble’nin köylerindeki halkı desteklemek için barışçıl ayaklanma ve baskıya karşı adaletin sesini yükseltme” çağrısı yaptı. Bu çatışmalar Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirerek Esad yönetimini yıktığı 8 Aralık 2024'ten bu yana “yeni yönetim”e karşı en şiddetli saldırılar olduğunu belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

Cihatçı yönetime bağlı birliklerin özellikle Lazkiye'de kapsamlı bir operasyon ve saldırıya geçtiği kaydedildi. Al Arabiya'nın haberine göre göre çatışmalar sürerken, Tartus, Humus ve Lazkiye’de sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Çatışmaların yol açtığı gerilim sürerken Başkent Şam, İdlib, Humus, Hama, Dera ve Kuneytra illerinde HTŞ yanlıları alanlara çıktı. Gerilim sürerken Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu Süveyda bölgesinde de HTŞ yönetimine karşı protestolar düzenlendi. Hafta başında da Şam kırsalında Dürziler’in ağırlıkta olduğu Ceramana Mahallesi’nde çatışmalar yaşanmıştı. İsrail destekli Dürzî güçlerin kurduğu Süveyda Askeri Konseyi ile HTŞ birlikleri arasındaki çatışmalarda karşılıklı kayıplar yaşanmıştı. Dürziler, HTŞ birliklerini mahalleye sokmamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israil Katz, orduya Suriye’nin başkenti Şam’ın banliyölerindeki Ceramana’yı “savunmak” için hazırlık yapmaları talimatını vermişti. İsrail yönetimi Dürzîler’e destek vermiş, “Suriye'deki Dürzî kardeşlerine zarar gelmesini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” açıklamasında bulunmuştu. Gerilimin eksik olmadığı ülkede birkaç gün önce de ülkenin Batı kesimindeki sahil hattında “Suriye'yi Kurtarma Askeri Konseyi” yayımladığı bildiriyle kuruluşunu ilan etmişti. Bildiride, eski Suriye ordusu 4. Tümeninde görevli yüksek rütbeli subay Gıyas Süleyman Dala'nın konseyin liderliğini üstlendiği belirtilmişti.

Lazkiye kentinde yaşanan çatışmalara Türkiye'den tepki geldi. HTŞ yönetimine destek veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve çatışmalar, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir" dedi.