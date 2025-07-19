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Sahilde güneşlenen kadını ezerek ölümüne sebep olan iş makinesinin operatörü tutuklandı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde sahilde serinlemek için uzanan kadını ezerek ölümüne sebep olan iş makinesi operatörü tutuklandı.

Güncel
  • 19.07.2025 22:17
  • Giriş: 19.07.2025 22:17
  • Güncelleme: 19.07.2025 22:19
Kaynak: İHA
Sahilde güneşlenen kadını ezerek ölümüne sebep olan iş makinesinin operatörü tutuklandı

Kastamonu’da sahilde güneşlenen kadını ezerek ölümüne sebep olan iş makinesinin operatörü tutuklandı.

Olay, dün Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, bölgede temizlik yapan T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği Nergiz Acar hayatını kaybederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Acar’ın cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Ş.G. ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.Ş.G. tutuklandı.

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