Sahilde oturan gençlere ateş açıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, sahilde oturan gençlere kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu Sadri Akarslan (22) hayatını kaybetti, arkadaşı Veli Ö. (24) ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde halk plajı yanındaki Kenan Güveloğlu Parkı'nda meydana geldi.

Deniz kenarındaki kameriyede oturan gençlere kimliği belirsiz, motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Göğüs ve karın bölgelerine kurşunlar isabet eden Sadri Akarslan ve Veli Ö., kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırganlar motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralıları ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Akarslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağırlaşan Veli Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yakınları hastaneye gelen Sadri Akarslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.