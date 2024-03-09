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Sahildeki 3 baraka alevlere teslim oldu

Ajans Haberleri
  • 09.03.2024 23:08
  • Giriş: 09.03.2024 23:08
  • Güncelleme: 09.03.2024 23:08
Kaynak: İHA
Sahildeki 3 baraka alevlere teslim oldu

Hatay’da sahilde bulunan 3 ahşap baraka alev alev yandı.
Yangın, akşam saatlerinde Dörtyol ilçesinde sahil mevkiinde meydana geldi. Ahşap barakada alevler çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 3 ahşap baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin alevlere müdahalenin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış sebebinin araştırılması için çalışma başlatıldı.

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