Sahildeki çöpleri toplayıp kanoyla taşıdı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir sporcu, sahile atılan çöpleri tek tek toplayarak kanosuyla taşıdı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşayan kano sporcusu Ahmet Ergün, Karadeniz Mahallesi ile liman bölgesi arasındaki sahilde vatandaşlar tarafından bırakılan çöpleri toplayıp çift kişilik kanoyla limana taşıdı. Ergün, poşetlere doldurduğu çöpler İnebolu Belediyesi çöp aracına teslim etti.

Denize giren vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları ve çöplerini sahilde bırakmamaları için çağrıda bulunan Ergün, çöp aracını gönderen Başkan Uzuner’e teşekkür etti.