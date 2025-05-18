Sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Ardacan UZUN/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında sahildeki kayalıklarda hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelmede üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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