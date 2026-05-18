Sahilin ortasına otel dikecek

İlayda SORKU

Antalya’nın henüz betonlaşmamış kıyılarından Koru Sahili de turizm sermayesinin hedefinde. Gazipaşa ilçesinde Koru Sahili’ne yapılmak istenen otel projesine karşı açılan davanın duruşması bugün görülecek.

Yeşilyurt İnşaat’ın 235 odalı ve 306 yatak kapasiteli otel projesine Antalya Valiliği tarafından verilen "çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararına karşı açılan davada hazırlanan bilirkişi raporu, kararın hukuka ve kamu yararına uygun olmadığını ortaya koydu.

YAPILAŞMA BASKISI

Antalya 3. İdare Mahkemesi’ne sunulan raporda, proje alanının Gazipaşa-Anamur Kıyıları Önemli Doğa Alanı içerisinde yer aldığına dikkat çekildi. Raporda, alanın Akdeniz foklarının yaşam ve üreme sahaları ile caretta carettaların yuvalama kumsallarını barındırdığı belirtildi. Proje dosyasında bu alanın “Akdeniz foku yaşam alanı” olmadığı ileri sürülse de resmi sistemlerde bölgenin koruma altındaki türlerin yaşam alanı olarak işaretlendiği ifade edildi. Bilirkişi heyeti, çok katlı otellerin yaratacağı insan baskısının nesli tehlike altındaki türler üzerindeki etkisinin değerlendirilmediğini kaydetti. Raporda ayrıca inşaatın yeraltı ve yüzey sularına etkilerinin incelenmediği, proje alanının doğal drenaj hattı üzerinde bulunmasına rağmen taşkın riskine ilişkin hidrolojik ve meteorolojik etüt yapılmadığı vurgulandı. Proje alanının çevresindeki tarım arazileri ve seralar üzerindeki yapılaşma baskısına da dikkat çekildi. Projeye konu yapı, bölgede daha önce konut olarak inşa edilmeye başlanan ve kaba inşaatı tamamlanan 11 katlı bina oldu. Şirket, yapıyı satın alarak otel projesine dönüştürmek isterken yaşam savunucuları bu yöntemin kıyılardaki yapılaşmayı parça parça büyüttüğünü belirtti.

KORU SAHİLİ HALKINDIR

Gazipaşa Hepimizindir Platformu duruşma öncesi yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: “Gazipaşa kıyılarında uygulanmaya çalışılan yoğun yapılaşma politikaları, bölgenin koruma statüsüyle açık biçimde çelişmektedir. Koru Sahili halkındır; betonlaşmaya, kıyıların şirketlere devredilmesine ve doğa tahribatına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

GÖZÜNÜ KIYIYA DİKTİ

Aynı kıyı hattında daha önce de büyük ölçekli bir otel projesi gündeme gelmişti. Yeşilyurt İnşaat’ın sahibi turizmci Adil Üstündağ’ın Selinus sahilinde yapmak istediği 2 bin 508 yatak kapasiteli “Greenpark Gazipaşa” projesinin ÇED süreci, rapordaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle 10 Ocak 2024’te sonlandırılmıştı. Şirket, bu sürecin ardından rotayı Koru Sahili’ne çevirdi.