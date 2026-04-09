Şahin Biba Kimdir? AKP Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın Hayatı ve Kariyeri
Şahin Biba kimdir, AKP Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’nın hayatı ve kariyeri nasıl şekillendi soruları, son gelişmelerin ardından gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'ın tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi öncesi gerginlik yaşandı. CHP’li meclis üyeleri ve milletvekilleri, polis zoruyla seçimin yapılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne alınmadı. CHP seçim için aday çıkarmama kararı aldı. Salona girişlerin kısıtlanmasına tepki gösteren CHP'lilere ve yurttaşlara polis biber gazıyla müdahale etti. Bu atmosferde gerçekleşen seçimi ise Şahin Biba 'kazandı'. Başkan vekilliği seçiminin ardından “Şahin Biba kimdir?” sorusu kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Şahin Biba’nın hayatı, eğitimi ve siyasi kariyerine dair tüm detaylar…
ŞAHİN BİBA KİMDİR?
Şahin Biba, 1982 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Biba, ilk ve ortaöğretimini de Prizren’de tamamladı.
EĞİTİM HAYATI
Üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen Şahin Biba, Bursa’ya yerleşerek hayatını burada sürdürmeye başladı. Mimarlık eğitimi alan Biba, bu alanda mesleki kariyerini şekillendirdi.
SİYASİ KARİYERİ
Şahin Biba, uzun yıllardır AKP çatısı altında siyaset yapmaktadır. Yerel yönetimlerde görevler üstlenen Biba, çeşitli kademelerde rol aldı.
Üstlendiği Görevler
- Nilüfer Belediye Meclis Üyeliği
- Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcülüğü
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SÜRECİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından başkan vekilliği seçimi öncesinde kentte gerginlik yaşandı. CHP’li meclis üyeleri ve milletvekillerinin belediyeye girişine izin verilmemesi ve yaşanan olaylar gündemde geniş yer buldu.
Seçim sürecinde CHP aday çıkarmama kararı alırken, yapılan oylamada Şahin Biba üçüncü turda 61 oy alarak başkan vekili seçildi.
SEÇİM SÜRECİNDE YAŞANANLAR
Başkan vekilliği seçimi öncesinde ve sırasında yaşanan gelişmeler, kamuoyunun dikkatini çekti. Belediye binasına girişlerin kısıtlanması ve yaşanan müdahaleler, siyasi atmosferin gerilmesine neden oldu.
- CHP’li üyelerin belediyeye alınmaması tartışma yarattı
- Polis müdahalesi ve yaşanan arbede gündeme damga vurdu
- Partililer oturma eylemi gerçekleştirdi
ŞAHİN BİBA’NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
- Mimarlık eğitimi ve teknik altyapısı
- Yerel yönetimlerde çalışma
- Bursa’daki Balkan topluluğu ile güçlü bağlar
- AKP bünyesinde aktif siyasi rol
KISA BİLGİLER TABLOSU
|Bilgi
|Detay
|Adı
|Şahin Biba
|Doğum Yılı
|1982
|Doğum Yeri
|Prizren, Kosova
|Meslek
|Mimar
|Siyasi Parti
|AKP
|Görev
|Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Şahin Biba kimdir?
1982 doğumlu, Kosova Prizrenli bir mimar ve AKP siyasetçisidir.
Şahin Biba nereli?
Kosova’nın Prizren şehrinde doğmuştur.
Şahin Biba hangi görevde?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.
Şahin Biba hangi partiden?
AKP üyesidir.
Şahin Biba nasıl seçildi?
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada üçüncü turda 61 oy alarak başkan vekili seçildi.