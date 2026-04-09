Şahin Biba Kimdir? AKP Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın Hayatı ve Kariyeri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'ın tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi öncesi gerginlik yaşandı. CHP’li meclis üyeleri ve milletvekilleri, polis zoruyla seçimin yapılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne alınmadı. CHP seçim için aday çıkarmama kararı aldı. Salona girişlerin kısıtlanmasına tepki gösteren CHP'lilere ve yurttaşlara polis biber gazıyla müdahale etti. Bu atmosferde gerçekleşen seçimi ise Şahin Biba 'kazandı'. Başkan vekilliği seçiminin ardından “Şahin Biba kimdir?” sorusu kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Şahin Biba’nın hayatı, eğitimi ve siyasi kariyerine dair tüm detaylar…

Şahin Biba, 1982 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Biba, ilk ve ortaöğretimini de Prizren’de tamamladı.

EĞİTİM HAYATI

Üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen Şahin Biba, Bursa’ya yerleşerek hayatını burada sürdürmeye başladı. Mimarlık eğitimi alan Biba, bu alanda mesleki kariyerini şekillendirdi.

SİYASİ KARİYERİ

Şahin Biba, uzun yıllardır AKP çatısı altında siyaset yapmaktadır. Yerel yönetimlerde görevler üstlenen Biba, çeşitli kademelerde rol aldı.

Üstlendiği Görevler

Nilüfer Belediye Meclis Üyeliği

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcülüğü

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SÜRECİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından başkan vekilliği seçimi öncesinde kentte gerginlik yaşandı. CHP’li meclis üyeleri ve milletvekillerinin belediyeye girişine izin verilmemesi ve yaşanan olaylar gündemde geniş yer buldu.

Seçim sürecinde CHP aday çıkarmama kararı alırken, yapılan oylamada Şahin Biba üçüncü turda 61 oy alarak başkan vekili seçildi.

SEÇİM SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Başkan vekilliği seçimi öncesinde ve sırasında yaşanan gelişmeler, kamuoyunun dikkatini çekti. Belediye binasına girişlerin kısıtlanması ve yaşanan müdahaleler, siyasi atmosferin gerilmesine neden oldu.

CHP’li üyelerin belediyeye alınmaması tartışma yarattı

Polis müdahalesi ve yaşanan arbede gündeme damga vurdu

Partililer oturma eylemi gerçekleştirdi

ŞAHİN BİBA’NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Mimarlık eğitimi ve teknik altyapısı

Yerel yönetimlerde çalışma

Bursa’daki Balkan topluluğu ile güçlü bağlar

AKP bünyesinde aktif siyasi rol

KISA BİLGİLER TABLOSU

Bilgi Detay Adı Şahin Biba Doğum Yılı 1982 Doğum Yeri Prizren, Kosova Meslek Mimar Siyasi Parti AKP Görev Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

