Şahin dönemi sona erdi

Haber Merkezi

Muhalif yayın organlarına uyguladığı cezalarla sıkça isminden söz ettiren Ebubekir Şahin’in Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’ndaki dönemi sona erdi. Şahin’den boşalan koltuğa ise eski AKP Milletvekili Mehmet Daniş seçildi.

Başkanlık süresi sona eren Şahin, RTÜK üyeliği görevinden de istifa etti. Şahin'in, Türk Telekom CEO'su olarak atandı. Yeni RTÜK Başkanı Daniş görevi devraldığı Ebubekir Şahin’e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Başkanımızın RTÜK’e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız." Daniş 22, 23 ve 24’üncü dönemde AKP Çanakkale Milletvekili olarak Meclis’te yer almıştı. Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27 Haziran 2021 tarihinde görevine başlamıştı.

Şahin’in ismi RTÜK başkanlığı dönemi boyunca pek çok skandallarla anıldı. Muhalif kanallara adeta göz açtırmayan Şahin'in döneminde RTÜK tamamen sansür kuruluna dönüştü. Şahin'in 6 yıllık başkanlık döneminde yaşananların bir kısmı şöyle:

• Şahin göreve geldikten çok kısa bir süre sonra RTÜK tarafından internet yayıncılığına denetim ve sansür getiren bir yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelikle pek çok dijital mecraya ceza getirildi.

• Şahin RTÜK Başkanı’yken aynı zamanda Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Aldığı maaşın eleştirilmesi üzerine ise “Aldığım maaş yasal ve etiktir” dedi.

• Şahin’in başkanlığı döneminde muhalif kanallara cezalar yağdırıldı. 19 Mart operasyonundan sonra eylemleri, açıklamaları yayımlayan kanallar ceza yedi. Sözcü TV’ye eylemleri yayımladığı için 10 gün yayın durdurma cezası, Halk TV ve TELE1'e, CHP Lideri Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerini yayınlaması nedeniyle para cezası verildi.

• Şahin'in 2021’de tüm ülkeyi sarsan yangınlar sırasında özel hat üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit ettiği öne sürüldü.

• 6 Şubat depremlerinde ise yaptığı açıklamayla doğrudan tehdit mesajı yayımladı. Sonrasında talimatla yayın engellediği iddia edildi.

• Şahin’in en çok başvurduğu yöntemlerden biri de yayın yasakları oldu. Pek çok habere yayın yasağı getirildi.

• Şahin, “Toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz” sözleri ile sokak röportajlarını hedef aldı.

∗∗∗

BİRGÜN TV’YE YENİ DAYATMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), yeni yayın dönemine 1 Eylül'de başlayan ve YouTube’tan yayın yapan BirGün TV’ye lisans dayattı. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre duyuru RTÜK’ün 4 Eylül 2025 tarihli ve 2025/35 sayılı toplantısında alınan karar gereği bugün yayınlandı. Karar bugünkü Üst Kurul toplantısında alındı. Henüz BirGün’e tebliğ edilmedi. Kararın RTÜK’ün internet sitesinde yayınlanmasının ardından BirGün’ün 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapması gerekecek. RTÜK, başvuru yapılmazsa BirGün TV’ye erişim engeli getirilmesini isteyecek.