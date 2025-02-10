‘Şahin, yalını sat maaşlarımızı öde!’

Emek Servisi

Maaşlarını ve kıdem tazminatlarını almadan işsiz bırakılan KFC ve Pizza Hut işçileri hakları için eylemlerine dün de devam etti. İŞ Gıda'nın konkordato ilanı ile hakları gasbedilen işçiler, dün İstanbul Şişli'deki Cevahir AVM önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Eylemde, "Biz çalıştık İlkem kazandı, sadaka değil hakkımızı istiyoruz" pankartı açıldı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen eylem yapan işçiler, "Alın terimizin hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi. İşçiler, ocak ayında ödenmeyen maaşları ve belirsiz akıbetlerinin hesabını sorarken İŞ Gıda patronu İlkem Şahin'e, "Yalıyı sat, maaşımız öde" diye seslendi. Burada yapılan basın açıklamada, "İŞ Gıda, 7,7 milyar TL borçla konkordato başvurusunda bulundu.

Ancak yapılan konkordato suni, şirketin geçmiş kayıtlarının incelenmesi gerekli. Krispy Kreme ve İş Teknik'e devredilen maddi ve gayri maddi varlıklar incelenmelidir" denildi. 6 bin kişinin mağdur edildiğini hatırlatan işçiler, alacakları için bir an önce harekete geçilmesini talep etti.