Şahinler suç örgütünün finansmanı Uğur Vergili yakalandı
İstanbul merkezli 7 ilde 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda firari olarak aranan Uğur Vergili, yakalandı.
Kaynak: DHA
Kamuoyunda “Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün firafi finansmanı Uğur Vergili yakalandı.
Örgüte yönelik 29 Eylül Cuma günü İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri Sedat Şahin cezaevindeyken örgütün bir bölümünü yöneten Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli yakalandı.
Ancak operasyonda örgüte finans sağladığı tespit edilen Uğur Vergili yakalanamadı. Vergili'nin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü.
Yapılan çalışmalar sonucunda Vergili, Çekmeköy'de bir evde yakalanarak gözaltına alındı.
Vergili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.