Sahip çıktı, hedef gösterildi

Haber Merkezi

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi, İTÜ öğrencilerini ve üniversite yönetimini hedef gösteren MHP’li İzzet Ulvi Yönter’e ilişkin açıklama yayımlayarak, ‘‘Eğer öğrencilerimize ya da üyelerimize yönelik yeni bir saldırı gerçekleşirse, bunun sorumlusu bizzat hedef gösterenler olacaktır’’ dedi.

Açıklamanın ardından Yönter, bu kez sendikayı hedef alarak sosyal medya hesabından ‘‘Tek bir ülküdaşımıza zarar gelirse altından kalkamazsınız. İTÜ gündemimizdir, hiç kimse hesap hatası yapmamalıdır’’ yazdı.