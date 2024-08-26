Sahipli köpeğe tahliye istemi

AKP’nin sokak hayvanlarını öldürmeyi hedef aldığı katliam yasasına karşı tepkiler çığ gibi büyürken Ankara’da skandal bir olay yaşandı. Bir sitede yaşayan Melahat Serdar’ın, 6 Şubat depremlerinden kurtararak sahiplendiği Sofya isimli köpeği site yönetimi tarafından barınağa yollanmak istendi. Açılan mahkeme sonucunda, 10 gün içinde Serdar ya kendi evinden çıkacak ya da köpeğini barınağa yollayacak. Serdar ailesi tepkili: Yönetici kapı kapı gezip ‘Şikâyetçi olun’ demiş. Daha önce tehdit de etmişti. Sofya agresif bir ırk değil!

Eryaman ilçesindeki Metro Sitesi’nde kendi evinde yaşayan Melahat Serdar, 6 Şubat depremlerinden sonra enkazdan çıkarılan Sofya isimli köpeği sahiplendi. Bir süredir hedeflerinde olan köpek için şikâyetçi olan site yönetimi, dava açtı. Sitede hayvan beslenemeyeceğini savunan site yöneticisi, köpeğin tahliyesini istedi. Açılan davalar neticesinde hazırlanan bilirkişi raporunda da köpeğin saldırgan olmadığı vurgulandı.

PETVET sistemine kayıtlı olduğu vurgulanan raporda “saf ırk olmayan bir köpek beslendiği, aşılarının yapıldığı, köpeğin herhangi bir saldırgan tavır içerisinde olmadığı, ülkemizde kanunlarla belirlenen yasaklı ırk listesinde olmayan bir köpek ırkı olduğu” ifade edildi. Ancak, üst mahkeme kararıyla Sofya isimli köpek için geçen hafta pazartesi günü 10 gün içinde tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi. Köpeğin tahliye edilmemesi halinde ise icra memurlarının veteriner eşliğinde eve gelerek Sofya’yı barınağa zorla götürüleceklerini vurguladı.

BUNUN ADI KÖTÜLÜK

Sofya’nın sahibi Melahat Serdar, katliam yasası ortadayken sahipli köpeğin zorla barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösterdi. Site yöneticisinin kapı kapı gezerek imza topladığını anlatan Serdar, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sitede kuş, kedi besleyenler var ama sadece biz hedefteyiz. Ortada katliam yasası varken benim köpeğimi barınağa göndermek istiyorlar. Ondan vazgeçmemek için tüm yasal haklarımızı kullanacağız. İstinaf mahkemesine dilekçemizi verdik ancak geçen hafta pazartesi günü icra memurları geldi. Bu ay sonuna kadar Sofya’yı tahliye etmemiz gerektiğini söyledi. Sofya’yı gezdirmeye çıkartmasak kimsenin haberi olmazdı. O kadar sessiz bir köpek. Kimseye bir rahatsızlık vermiyoruz. Yöneticimiz sitede kapı kapı gezerek herkesten bizden şikâyetçi olmalarını istedi. Yönetici köpek giren eve melek girmez zihniyetinde biri. Kızım Sofya’yı gezdirirken ‘Zinhar yasak’ diyerek parmak sallayıp tehdit bile etti. Bunun adı kötülük.”