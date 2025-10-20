Sahipsizler dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve yayın bilgileri

Aile bağlarını, kayıpların acısını ve yeniden doğuşu anlatan etkileyici bir dram... Sahipsizler, altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini duygusal bir dille ekrana taşıyor.

DİZİNİN GENEL BİLGİLERİ Bilgi Detay Tür Dram Yönetmen Cem Karcı Senaryo Elif Hamamcı, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu Yapımcı OGM Pictures Ülke Türkiye Yayın Kanalı Star TV İlk Yayın Tarihi 13 Kasım 2024

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN KONUSU Sahipsizler, bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin dramatik hikâyesini konu alıyor. Hayatın sert yüzüyle erken yaşta tanışan bu kardeşler, yaşadıkları tüm yıkımlara rağmen birbirlerinden güç alarak yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Dizi, aile bağlarının önemini, dayanışmanın gücünü ve sevginin iyileştirici etkisini işliyor. İzleyiciler, her bölümde geçmişle yüzleşen karakterlerin umut dolu yolculuklarına tanık oluyor.

OYUNCU KADROSU VE EKİP Başlıca Oyuncular Başrollerinde Hazal Subaşı ve Kaan Miraç Sezen gibi genç isimlerin yer aldığı dizi oldukça ilgi görüyor. Hazal Subaşı

Kaan Miraç Sezen

Ece Bağcı

Burak Berkay Akgül

Doğa Bayram

Enes Koçak

Reha Özcan

Turgut Tunçalp

Sacide Taşaner

Züleyha Yıldız

Hasan Denizyaran

Umut Kaplıca Yaratıcı Kadro Yönetmen: Cem Karcı

Senaristler: Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu, Elif Hamamcı

Yapımcı: OGM Pictures

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Kurgu: Emrullah Hekim

Müzik: Alp Yenier, Şahin Kurnaz

SAHİPSİZLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşmektedir. Fatih’teki apartman ve okul sahneleri, dizinin dramatik atmosferini yansıtan başlıca mekanları oluşturuyor. Kadıköy’de yer alan özel bir otel ise “Alaz Otel” sahneleri için tercih edilmiştir. Gerçek mekanlarda yapılan çekimler, hikâyenin gerçekçiliğini artırarak izleyiciye sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor.

YAPIM DETAYLARI Sahipsizler, OGM Pictures imzasını taşıyor. Yapım kalitesi, güçlü oyuncu performansları ve duygusal anlatımıyla Türk televizyon dizileri arasında kısa sürede fark yaratmayı başardı. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken, senaryosu deneyimli kalemler tarafından hazırlandı.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİ NEREDE İZLEYEBİLİRİM? Dizi Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Bölümler ayrıca Star TV’nin resmi internet sitesinde ve platformun mobil uygulamasında tekrar izlenebiliyor. Kaçırdığınız bölümleri Star TV’nin dijital arşivinden izleme şansınız da bulunuyor.