Sahipsizler dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve yayın bilgileri

Güçlü dram yapısıyla dikkat çeken Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor, konusu neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi hakkında tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.10.2025 09:26
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Sahipsizler Dizisi X Hesabı

Aile bağlarını, kayıpların acısını ve yeniden doğuşu anlatan etkileyici bir dram... Sahipsizler, altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini duygusal bir dille ekrana taşıyor.

DİZİNİN GENEL BİLGİLERİ

BilgiDetay
TürDram
YönetmenCem Karcı
SenaryoElif Hamamcı, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu
YapımcıOGM Pictures
ÜlkeTürkiye
Yayın KanalıStar TV
İlk Yayın Tarihi13 Kasım 2024

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN KONUSU

Sahipsizler, bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin dramatik hikâyesini konu alıyor. Hayatın sert yüzüyle erken yaşta tanışan bu kardeşler, yaşadıkları tüm yıkımlara rağmen birbirlerinden güç alarak yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Dizi, aile bağlarının önemini, dayanışmanın gücünü ve sevginin iyileştirici etkisini işliyor. İzleyiciler, her bölümde geçmişle yüzleşen karakterlerin umut dolu yolculuklarına tanık oluyor.

OYUNCU KADROSU VE EKİP

Başlıca Oyuncular

Başrollerinde Hazal Subaşı ve Kaan Miraç Sezen gibi genç isimlerin yer aldığı dizi oldukça ilgi görüyor.

  • Hazal Subaşı
  • Kaan Miraç Sezen
  • Ece Bağcı
  • Burak Berkay Akgül
  • Doğa Bayram
  • Enes Koçak
  • Reha Özcan
  • Turgut Tunçalp
  • Sacide Taşaner
  • Züleyha Yıldız
  • Hasan Denizyaran
  • Umut Kaplıca

Yaratıcı Kadro

  • Yönetmen: Cem Karcı
  • Senaristler: Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu, Elif Hamamcı
  • Yapımcı: OGM Pictures
  • Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
  • Kurgu: Emrullah Hekim
  • Müzik: Alp Yenier, Şahin Kurnaz

SAHİPSİZLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşmektedir. Fatih’teki apartman ve okul sahneleri, dizinin dramatik atmosferini yansıtan başlıca mekanları oluşturuyor. Kadıköy’de yer alan özel bir otel ise “Alaz Otel” sahneleri için tercih edilmiştir. Gerçek mekanlarda yapılan çekimler, hikâyenin gerçekçiliğini artırarak izleyiciye sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor.

YAPIM DETAYLARI

Sahipsizler, OGM Pictures imzasını taşıyor. Yapım kalitesi, güçlü oyuncu performansları ve duygusal anlatımıyla Türk televizyon dizileri arasında kısa sürede fark yaratmayı başardı. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken, senaryosu deneyimli kalemler tarafından hazırlandı.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİ NEREDE İZLEYEBİLİRİM?

Dizi Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Bölümler ayrıca Star TV’nin resmi internet sitesinde ve platformun mobil uygulamasında tekrar izlenebiliyor. Kaçırdığınız bölümleri Star TV’nin dijital arşivinden izleme şansınız da bulunuyor.

SAHİPSİZLER DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dizi, her çerşamba saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

SAHİPSİZLER DİZİ İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümlerini dizinin Youtube hesabından izleyebilirsiniz. Dizinin youtube hesabı için tıklayabilirsiniz.

SAHİPSİZLER GELECEK BÖLÜM FRAGMANI

