Şahkulu Sultan Dergâhı Kitap Günleri 15 Ekim’de başlıyor

Alevi - Bektaşi inanç ve kültürünün 650 yıldır taşıyıcısı olan Şahkulu Sultan Dergâhı’nın gelenekselleşen Kitap Günleri Etkinlikleri 15-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Şahkulu Dergâhı’nın İstanbul Göztepe’deki Tarihi Mekânı’ndaki fuarda kitapseverler yazarlar ve kitaplarla buluşacak.

Kitap Günleri kapsamında yapılacak söyleşilerde birçok yazar, akademisyen farklı konularda konuşmalar yapacak, ozan ve sanatçılar dinletiler sunacak. Beş günlük etkinlikte birçok yayınevi stant kurarken, birbirinden çok farklı uzmanlık alanları olan yazar, akademisyen, gazeteci halkla buluşacak.

ONLARCA YAZAR VE EDEBİYATÇI

Haydar Ergülen’den Zeynep Oral’a, Adnan Özyalçıner’den, Mustafa Köz’e, Musa Ağacık’tan Prof. Dr. Şükrü Aslan’a, Erdoğan Aydın’dan İbrahim Varlı’ya kadar geniş yelpazeden birçok gazeteci – yazar ve akademisyen hem Türkiye’nin, hem de Alevilerin sorunlarını tartışacakları söyleşilerle birikimlerini dinleyenlere aktaracak.

DEYİŞLER, DİNLETİLER, SERGİLER

Aynı zamanda yazar ve fotoğraf sanatçısı olan, belgeseller çeken Rıza Oylum’un fotoğraflarının yer alacağı, “Alevilik – Bektaşilik Fotoğraf Sergisi” fuar boyunca “Meydan / Muhabbet Evi” bölümünde sergilenecek.

Ali Ekber Eren, Adnan Kılıç, Erencan Çelik, Bahar Doğan, Cem Culha, Kutsal Evcimen, Merdan Güzelgün ise dinletilerle deyişlerin, türkülerin tınılarını aktaracak.

Etkinliğe serbest katılacak yazarlar, ozanlar, dedeler de kendilerine ayrılan ayrı stantlarda kitaplarını imzalayabilecek.

GÜN BOYU ETKİNLİKLER

Edebiyattan sanata, sosyolojiden kültüre birçok konunun ele alınacağı etkinlikler herkes açık. Dergah yönetiminden yapılan açıklamada, “Kültür şenliğinin bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. En seçkin yayımcılar, çok kıymetli yazarlarla değerli okurları buluşturuyoruz. Bu tarihi ve güzide mekânda gün boyu, kitap fuar alanında kitap stantları, yazarların imza ve söyleşi etkinlikleri, canlı müzik dinletileri yapılacak. Tüm canları, halkımızı etkinliklere davet ediyoruz” denildi.

KATILIMCI VE KONUŞMACI YAZARLAR

Şahkulu Kitap Fuarı’na katılan konuşmacılar şöyle:

* Şah Hüseyin Şahin (Yazar)

* Süleyman Zaman (Yazar)

* Melih Duygulu (Etnomüzikolog)

* Haydar Ergülen (Şair – Yazar)

* Hüseyin Cılga (Yazar)

* Kaan Polatlar (Yazar)

* Musa Ağacık (Gazeteci)

* B. Sadık Albayrak (Yazar)

* Musa Kazım Engin (Dede – Yazar)

* Prof. Dr. Fahri Maden

* Dr. Duygu Yalma Polatlar

* Prof. Dr. Şükrü Aslan

* Doç. Dr. Cemal Salman

* Zeynep Oral (Gazeteci –Yazar / PEN Türkiye Başkanı)

* Emel Sungur (Alevi – Bektaşi Hizmet Yol Aşığı / Aktivist)

* Kıymet Kına Erzincan (Yazar)

* Doç. Dr. Nail Elhan

* Dursun Özden (Yazar – Şair – Belgeselci)

* Adnan Özyalçıner (Yazar)

* Esra Alkan (Yazar)

* Mustafa Köz (Şair – Yazar)

* Gürel Sürücü (Şair - Yazar

* Erdal Çakıcıoğlu (Yazar)

* Murat Tuncel (Yazar)

* Erdoğan Aydın (Yazar)

* İbrahim Varlı (Gazeteci – Yazar)

* Özgür Gürbüz (Gazeteci)

* Doğan Bermek (ADO Başkanı)

* Nilgün Mete Muslu (Gazeteci)

* Hamit Ahmadzade (Yazar)