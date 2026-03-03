Şahkulu Sultan Dergâhı mart ayı etkinlikleri başlıyor

Kadıköy Merdivenköy’de bulunan ve 650 yıllık bir geçmişe sahip Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı, yaklaşık 40 yıldır hem Alevi camiasına hem de bulunduğu bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Cemlerin yapıldığı, ayrım gözetmeden tüm gelenlere lokmaların sunulduğu, yaklaşık on bin kitaplık kütüphanesi ve arşiviyle önemli bir kültür merkezi olan Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kültür - Sanat - Edebiyat Söyleşileri (Cuma Günleri, 6 - 27 Mart 2026)

6 Mart 2026, Cuma

14.00: Şair - TYS Başkan Yardımcısı Mustafa Köz: “Yaşamın Anlamını Edebiyatta Aramak: Duygunun ve Düşüncenin En Lirik Hali Şiir ve Halk Şairlerimiz”

13 Mart 2026, Cuma

14.00: Akademisyen - Araştırmacı - Yazar Kıymet Kına Erzincan: “Thomas More’un Ütopyası Bize Ne Anlatıyor?”

20 Mart 2026, Cuma

14.00: Eğitimci - Araştırmacı - Yazar Dr. Niyazi Altınya: “Eğitim Hakkı”

27 Mart 2026, Cuma,

14.00:Tarihçi - Yazar Mehmet Burak Çetintaş:

“Osmanlı’dan Bugüne Kadıköy Tarihine Bir Bakış”

Mekân: Meydanevi / Muhabbet Salonu

Alevi Akademisi Seminerleri (Cumartesi Günleri, 7-28 Mart 2026)

7 Mart 2026, Cumartesi

14.00: Araştırmacı - Yazar Ragıp İncesağır (Çanakkale): “Tarihi Tersten Okumak: Ezilenlerin Ecdadı “Bizim Yunus”

14 Mart 2026, Cumartesi

14.00: Prof. Dr. Haşim Şahin (Eskişehir):

“Osmanlı'nın Kuruluşunda Sufiler, Babalar, Dedeler, Gazi Abdallar, Anadolu ve Rumeli Erenleri”

14 Mart 2026, Cumartesi

16.00: Akademisyen - Bilişimci - Yazar Kemal Akgün (İtalya): Alevilik Çalışmaları: Araştırmalar, Kurumlar, Sorunlar, Çözümler ve “Aleviler ve İnternet”

21 Mart 2026, Cumartesi

14.00: Halkbilimci - Şair - Yazar Metin Turan (Ankara): Âşık Veysel Anması; Güneşin Işıklarını Avuçlayan Çocuk: Âşık Veysel

21 Mart 2026, Cumartesi 16.00: Hüseyin Elmas Dede (İstanbul): Sultan Nevruz

28 Mart 2026, Cumartesi

14.00: Gazeteci - Yazar - Yayıncı Ahmet Koçak (Balıkesir): “Alevi-Bektaşi-Kızılbaş İnancında Sürek Farklılıkları”ve “Hacı Bektaş Dergâhı Cem Pratikleri - Zakirlik Geleneği ve 12 Hizmetler”

28 Mart 2026, Cumartesi

16.00: Araştırmacı - Yazar Şah Hüseyin Şahin (İstanbul): "Büyük Alevi Ozanı: Virani Dede”

Mekân:Şahkulu Sultan Dergâhı Konferans Salonu

Vakfın tüm etkinlikleri, Şahkulu Sultan Dergâhı Kültürel Çalışmalar Sorumlusu, araştırmacı ve yazar Ayhan Aydın koordinatörlüğünde gerçekleşiyor.