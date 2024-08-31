Sahnede fenalaşan ünlü rapçi hayatını kaybetti

ABD’nin Connecticut eyaletinde Fatman Scoop adıyla bilinen ünlü rapçi Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede fenalaştı.

Yere düşen 53 yaşındaki Fatman Scoop sedye ile sahneden alınarak hastaneye kaldırıldı. Dün yaşanan olay sonrası ünlü rapçinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, rapçinin ölümünü şu ifadelerle duyurdu:

“Çok büyük bir üzüntüyle Fatman Scoop'un vefatını öğrendim. Bana bugün olduğum kişi olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim.”