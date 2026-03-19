Sahnedeki sonsuzluk: Leyla Gencer’e adanmış bir gece

Sertaç ÇELİK

Türk opera sanatının efsanevi ismi Leyla Gencer, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun düzenlediği özel gecede genç sanatçıların yorumuyla anıldı.

Gecede ayrıca Zeynep Oral’ın Tutkunun Romanı Leyla Gencer adlı eserinin Rusça baskısı tanıtıldı. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Alexander Kalachev’in ev sahipliğinde Rachmaninov Salonu’nda düzenlenen anma gecesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğretim elemanı Başak Büyükuğurlu’nun öğrencileri Nil Aslan, Ecem Sude Ergül ve Muhammed Gökberk Duru sahne aldı. Genç sanatçılara piyanoda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Fügen Yiğitgil eşlik etti; seslendirilen eserler piyanist Dr. Amine Aygistova tarafından izleyicilere tanıtıldı.

Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti ve Georges Bizet’nin eserlerinden oluşan repertuvar, 19. yüzyıl Avrupa operasının zengin dünyasını izleyiciye taşıdı. Gecede, genç sanatçıların yorumlarıyla opera aryaları ve romanslar yeniden hayat buldu; etkinlik kapsamında Gencer’in sahne kareleri ve özel fotoğraflarından oluşan bir sergi de ziyaretçilere sunuldu. Program kapsamında ayrıca Selçuk Metin’in “Leyla Gencer: La Diva Turca” belgeseli gösterildi.

Zeynep Oral, Gencer’in müzik dünyasındaki öncü rolüne ve unutulmaya yüz tutmuş eserleri repertuvara kazandırmasına dikkat çekti. Kitap, ilk baskısı 1992'de yayımlanmış ve dört yıl süren çalışma sürecinin ardından İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve son olarak geçen sonbaharda Rusça’ya çevrilerek uluslararası okurla buluştu. Rusça çeviri, merkezi Moskova’da bulunan Delibri Yayınları tarafından Gertrude Kimeklis tarafından yapıldı; eser günümüzde Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanıyor.