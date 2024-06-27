Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• Meçhul Paşa

Meçhul Paşa tiyatro oyunu, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ile karikatürist Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardıkları, Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın 1946’da başlayan ve 7 isim, 8 sahip, 10 adres değiştirerek sürdürdüğü hikâyesini anlatıyor. Baskı ve sansüre rağmen vazgeçmeyen aydın ve yazarların mücadelesi, akıcı ve mizahi bir dille sahneleniyor.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği Erdem Akakçe, Bülent Çolak ve Fatih Koyunoğlu’nun yer aldığı Meçhul Paşa, 29 Haziran’da BAOB Sahne’de Bursalı tiyatro severlerin karşısına çıkacak. 1 Ağustos’ta ise Edremit Güre Amfi Tiyatro’da; 5 Ağustos’ta Ayvalık Amfi Tiyatro’da sahne alacak.

• Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eşsiz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle tiyatro sahnesinde. Yönetmen Serdar Biliş’in çağdaş bir uyarlama olarak sahneye taşıdığı oyunda, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği, Türkiye'nin modernizme geçiş süreci ve bu süreçte yaşanan toplumsal sorunlar anlatılıyor.

Edebiyatımız bu önemli eseri ülke tarihini ve bir türlü aşamadığımız sorunları ve bocalayan Türk insanını anlatır. Tanpınar’ında dediği gibi: “Hiçbir Don Kişot bizim kadar cesaretle ve iç rahatı ile yel değirmenlerine hücum etmemiştir.”

Saatleri Ayarlama Enstitüsü 4 Temmuz’da Gaziantep Üni. Mavera KSM’de Gaziantepli tiyatro severlerle buluşacak. 5 Temmuz’da Adana’da, 16 Temmuz’da Antalya’da sahne alacak.

• Zengin Mutfağı

Eğer hala Zengin Mutfağını izlemediyseniz size önerilebilir. Usta oyuncu Şener Şen’i tekrar sahneye döndüren bu eser, Epik tiyatronun Türkiye’deki önemli örneklerinden biridir. Peki Zengin Mutfağı’nda ne anlatılıyor kısaca değinelim. Türkiye işçi sınıfı mücadelesinde önemli yer tutan 15-16 Haziran eylemleri sırasında bir konağın mutfağında gelişen olaylar sahneleniyor. Dönemin siyasi olaylarına göndermeler yanında sınıf mücadelesi ve toplumsal katmanlaşmayı kişiler üzerinden anlatan oyun evrensel diliyle bugüne de ışık tutuyor. Şener Şen’in canlandırdığı Lütfü Usta için de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sınıf bilinci olmayan ve gelişen olaylara göre konumlanan Lütfü Usta’nın oyun sırasındaki değişimi ve kararsızlık halleri de izlemeye değer.

Vasıf Öngören’in yazdığı, Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal’ın yönettiği oyunda Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı yer alıyor.

Zengin Mutfağı 8-9 Temmuz’da İstanbul Uniq Açıkhava’da, 9-10 Ağustos’ta Ankara Oran Açıkhava’da sahne alacak.