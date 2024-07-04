Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• PALTO

Dostoyevski’nin “Hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık” diyerek onurlandırdığı Rus edebiyatının gerçekçi dönemine ait Nikolai Vasilievich Gogol’un ünlü eseri ‘Palto’, Kadri Özcan’ın tek kişilik tiyatro uyarlaması ile Ankara’da sahnelenmeye devam ediyor. Sosyal sınıf ayrımcılığını kara mizahla anlattığı eserinde başrol küçük insandır. Binbir zahmetle yemeğinden kısarak ihtiyacı olan palto için para biriktiren Akakiy Akakievich’in tirajik hayatını aktaran oyun, sıradan insanların çektikleri sıkıntıları ve maruz kaldıkları eşitsizliği onun gözünden anlatır.

Mine Acar’ın yönettiği Kadri Özcan’ın Akakiy Akakievich’i canlandırdığı Palto, 5-13-19 Temmuz’da Ankara Erol Demiröz Yeni Meydan Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

• MEDEA’YA GÖRE AHLAK

İkinci tiyatro önerimiz, toplumumuzun önemli meselelerinden ‘Kadın’ ve ‘Ahlak’ konularını Medea miti üzerinden tartışmaya açan ‘Medea’ya göre Ahlak’.

“Kadınım, mülteciyim, anneyim ve çocuk katili, İnsan soyunun nefret ettiği bir suçlu, Biri olmalıydım, kendimi feda ettim...” sözleriyle kendini ifade eden Medea, Yunan mitolojisinde ilaç ve zehir yapım ustası, büyük bir büyücü. Aşkı uğruna çocuklarını katleden ancak onların ölmemiş olduğuna kendini inandırmaya çalışan, küçük düşürülmüş Medea ile muzip ve bir o kadar da kışkırtıcı Ahlak arasında geçen farklı bir anlatım.

İran asıllı yazar Athena Farrokhzad’ın yazdığı, Ali Arda’nın çevirisiyle Yeşim Gürsoy’un yönettiği, Medea’yı Şenay Gürler ve Ahlak’ı Özgün Çoban’ın canlandırdığı ‘Medea’ya Göre Ahlak’, 4 Temmuz’da Muğla Zai Yaşam, 5 Temmuz’da İzmir Urla Dam’da sahnelenecek.

• HERKES KOCAMA BENZİYOR

Oyunun adı mizahi bir çağrışım yaptırsa da ‘Herkes Kocama Benziyor’, bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in dönüşümünü duygu sömürüsüne esir etmeden seyirciyle buluşturan bir yapım.

“Bak sırf anlatmamı istedin diye anlatıyorum. Gerçi ne yalan söyleyeyim anlattıkça açılıyorum, anlatmasam ölürmüş gibi hissediyorum kendimi. Böyle na şurama bir şey oturuyor, boğuyor beni, canımı elleri arasına alıp sıkıyor sanki” diyerek elinde süpürgesiyle hikâyesini anlatmaya başlayan Ayten’i izliyoruz. Kocasının kendisini terketmesinin ardından pavyonda iş bulmasıyla gelişen süreçte yaşadıklarını, yaşayamadıklarını, pavyonda karşılaştığı diğer kadınların hikâyelerini sunarken zayıf kadın portresinden özgüven kazanmış güçlü kadın karakterine geçişini gözlemliyoruz. Ayten’i canlandıran Pınar Güntürkün, seyirciyi hikayenin içine çeken modern bir meddah olduğunu da belirtelim.

Alis Çalışkan’ın yazdığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği Pınar Güntürkün’ün tek kişilik oyunu Herkes Kocama Benziyor, 8 Temmuz’da İstanbul Moda Sahnesi’nde, 19 Temmuz’da İzmir Urla Dam’da sahne alacak.