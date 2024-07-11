Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• FANATİK

Siyah, Beyaz ve Renkli’nin aile ve toplum üzerinden oluşan kimliklerimizi ve çocuklarımızı nasıl şekillendirdiğimizi, futbol taraftarlığı üzerinden mizahi bir dille sorguladığı oyunu ‘Fanatik’ bu hafta size önereceğim ilk oyun.

Dedesinin cenaze gününde Tanju ve Eda, 5 yaşındaki oğulları Atlas’a dedesinin nereye gittiğini akılcı bir şekilde açıklamanın yolunu aradıkları konuşma ile açılıyor perde. Bir yanda kolay yola kaçmayıp gerçekleri anlatarak onun kendi çıkarımlarını yapmasını isteyen anne ve baba, diğer yanda öbür dünyayı kendi inancına göre anlatmak isteyen babaanne. Dahası fanatik fenerli Tanju’nun Atlas’ın dedesi tarafından Galatasaraylı yapıldığını bilmemesidir. Küçük çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir kuşak çatışması içinde bulan bir aileyi, fanatizm üzerinden izliyoruz.

Michael Önder’in yazdığı, Çağrı Şensoy’un yönettiği Neslihan Arslan, Salih Bademci, Nurhan Özenen’in yer aldığı Fanatik, 17 Temmuz’da Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da, 19 Ağustos’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda sahne alacak.

• SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM - DİRMİT

Bu hafta ikinci önereceğim oyun, yazar Latife Tekin’in büyük ses getiren ilk romanı ‘Sevgili Arsız Ölüm’ün Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal tarafından aynı adla uyarlaması.

Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden dinliyoruz. Büyülü Gerçekçilik akımının ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen eserin sahnelenmesi sırasında özgün anlatım dilini koruması, acı ve komik unsurların ard arda gelmesi tempoyu düşürmüyor. Geleneklerine bağlı ataerkil toplumlarda kadınların yaşadığı baskı ve var olma çabasını Dirmit üzerinden gözlemlerken metafor olarak “Kır Gönlünün Zincirleri” şarkısını dinleyeceksiniz.

Latife Tekin’in yazdığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği, Nezaket Erden’in Dirmit’i canlandırdığı ‘Sevgili Arsız Ölüm’ 13 Temmuz’da İzmir Urla Dam, 19 Temmuz’da Denizli Açıkhava Tiyatrosu, 21 Temmuz’da Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

• N’OLCAK BU YUSUF UMUT’UN HALİ

Ailesiyle beraber küçük bir apartman dairesinde yaşayan Yusuf Umut’un tanımlayamadığı ama vaz da geçemediği bir özgürlüğün peşinde kendi yolculuğunu anlattığı ‘N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali’ Tiyatro Hemhal’in üçüncü yapımı.

Tiyatrocu kuzeninden duyarak film gibi hayatını anlatma hevesiyle başlayan Yusuf Umut’un öyküsü sizi sararken büyüme sancılarını, çekyat üzerinden sıkıştırılan hayatına tanık olacağız. Baba figürünün eksikliğinde dede-nine tarafından büyütülen, annesinin aldırış etmediği Yusuf Umut’un adam etmekten uzak askerliğini, evsizlerle ve sokak köpekleriyle dostluğunu dinleyeceğiz.

Alis Çalışkan ve Hakan Emre Ünal’ın beraber yazdığı, Ayşe Draz ve Nezaket Erden’in yönettiği, Yusuf Umut’u Hakan Emre Ünal’ın canlandırdığı ‘N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali’ oyunu, 12 Temmuz’da İzmir Urla Dam, 15 Temmuz’da İstanbul Moda Sahnesi’nde yer alacak.