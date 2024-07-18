Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• QUASIMODO – NOTRE DAME’IN KAMBURU

Asmalı Sahne’nin ‘Quasimodo - Notre Dame’ın Kamburu’ bu hafta size önereceğim ilk oyun.

İnsanların acıma, tiksinti ve çeşitli duygulara girmesine sebep olan kambur, çarpık bacaklı şekilsiz Quasimodo’nun hikayesi, grotesk, yer yer komik ancak genel olarak sert bir dille anlatılıyor. Katedralde zangoçluk yapan Quasimodo’nun iç dünyasına kulak verirken Esmeralda, Kral Charles, Rahip Claude Frollo gibi karakterlere de tanıklık edeceksiniz. Maske kullanımı ile zenginleştirilen diyaloglardaki ses değişimleri ve devinimlere dikkat.

Victor Hugo’nun ünlü Notre Dame’ın Kamburu eserinden İbrahim Yusuf Yavuz’un uyarladığı, Muharrem Uğurlu’nun hem yönetip hem oynadığı ‘Quasimodo’, 19 Temmuz’da İzmir Urla, 20 Temmuz’da İzmir Bornova’da, 22 Temmuz’da Muğla Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

• ALEVLİ GÜNLER

Bu hafta ikinci önereceğim oyun, İstanbul Halk Tiyatrosu’nun çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaşın bürokrasiyle mücadelesinin anlatıldığı çağdaş bir “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” hikâyesi ‘Alevli Günler’.

Biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç arkadaştan biri kanser olunca, inancı gereği öldükten sonra yakılmayı vasiyet eder. Oyun, bu isteği yerine getirmek isteyen arkadaşların farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzen ile karşılaşmalarını ve yaşadıkları anlaşmazlıkları mizahi bir dille ele alıyor. Sahnede kılıktan kılığa giren Erkan Can’ın performansı dikkate değer.

Irmak Bahçeci’nin yazdığı, Yıldıray Şahinler’in yönettiği, Levent Ülgen, Güven Kıraç, Erkan Can ve Bahtiyar Engin’in rol aldığı ‘Alevli Günler’ 23 Temmuz’da Aydın Kuşadası, 24 Temmuz’da Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro’da, 29 Temmuz’da Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

• BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

Rus edebiyatının önemli eserlerinden ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’nin Tiyartomig uyarlaması, bu hafta son önereceğim oyun.

Bir memurun ağır yaşam şartları, rutin hayatı ve sıradan işi yüzünden zamanla akli dengesini yitirmesini anlatan oyunu, baş karakter İvanov’un kendi ağzından dinleyeceksiniz. Genel Müdürün kızı Sofi’ye aşık olmasıyla başlayan süreçte hayallerinin bilincini etkilemesi ilk sanrıları da beraberinde getirir. Köpeklerin konuştuğuna hatta mektuplaştığına inanmaya başlar. Sınıfsal farklılaşmayı küçük insan gözünden izleyecek, hasta bilincinden doğan komikliklere tanık olacaksınız.

Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazdığı, Erdoğan Maksut’un yönettiği, Mustafa Kaygusuz’un tek kişilik ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyunu, 19 Temmuz’da İstanbul Roastery, 27 Temmuz ve 17 Ağustos’ta İstanbul Pera Palace’ta yer alacak.