Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• KÜRK MANTOLU MADONNA

Sabahattin Ali’nin en çok ilgi gören eseri ‘Kürk Mantolu Madonna’, Taner Barlas rejisiyle tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Farklı bir anlatımla sahnelenen yapım, bu hafta size önereceğim ilk oyun.

Bir burjuva ailesinin küçük oğlu Raif Efendi’nin babasının isteği üzerine gittiği Berlin’de, resim merakının yol açtığı sergilere gitme tutkusu ve bir sergi galerisinde gördüğü portreye karşı duyduğu platonik aşkla başlayan süreç anlatılmaktadır. Raif Efendi’nin gençlik ve yaşlılık dönemleri arasında gidip gelirken onun büyülü aşk hikâyesine, trajedisine, yavaş yavaş yalnızlığına ve yabancılaşmasına tanık olacaksınız. Sabahattin Ali’nin Nazım Hikmet’i bile etkileyen hikayesini, Taner Barlas rejisinin duru anlatımıyla tekrar yaşayacaksınız.

Taner Barlas’ın yönettiği, Ekin Aksu, Taner Barlas, Şebnem Özinal, Duygu Dalyanoğlu ve Kıvanç Kürkçü’nün oynadığı ‘Kürk Mantolu Madonna’, 30 Temmuz’da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı, 31 Temmuz’da Trump Sahne, 20 Ağustos’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda sahne alacak.

• BİR BABA HAMLET

Bu hafta ikinci önereceğim oyun, Alman yazar Sebastian Seidel’in ‘Hamlet for You’ adlı eserinin akıcı bir dille günümüze uyarlandığı ‘Bir Baba Hamlet’.

Oyun, iki tiyatro heveslisi, cüretkar oyuncunun Shakespeare’in en bilinen eseri Hamlet’i sahneye koymak istemeleri üzerine kurulu olsa da özünde otoriteye dair siyasi eleştiriler getirerek izleyicide farkındalık yaratmak. Oyuncular, seyirciyi sık sık oyuna dahil ederek sıcak gündeme dair siyasi göndermeler ve kelime oyunları ile güldürürken bir yandan da düşündürmeyi hedefliyor. Ayrıca hikâyenin Danimarka’da geçtiğini unutmayalım. Yücel Erten’in Çevirdiği, Emrah Eren’in yönettiği, Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu rol aldığı ‘Bir Baba Hamlet’ 26 Temmuz’da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi, 29 Temmuz’da Aydın Kuşadası Amfi Tiyatro, 30 Temmuz’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

• ŞEN MAKAS

Tiyatro Kare’nin Paul Pörtner’in aynı adlı eserinden uyarladığı Şen Makas, bu hafta size son önereceğim yapım. Dünyanın en uzun soluklu oyunlarından biri olan yapımda seyirciler, bir kuaför salonunda yaşanan cinayetin tüm ayrıntılarına tanıklık ederek oyuna interaktif katılım sağlıyor. Sosyal medya kullanımının yoğunlaştırıldığı bu yeni versiyonda seyirciler ipuçlarına ve karakterlerin sorulara verdiği yanıtların ardından kimin suçlu olduğunu düşündüklerini oyladıkça oyunun sonu her gece farklı oluyor. Oyuncu doğaçlamalarına, güncel olaylara göndermeler de eklendikçe keyifli bir komedi oyunu ortaya çıkıyor.

Nedim Saban’ın yönettiği, Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho’nun oynadığı ‘Şen Makas’, 26 Temmuz’da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı, 28 Temmuz’da Balıkesir Güre Amfi Tiyatro ve 31 Temmuz’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda yer alacak.