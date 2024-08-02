Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• CIRCIR BÖCEKLERİ İTLER VE BİZ

Biri eğitimli bir senarist, diğeri özgür ruhlu bir hırsız, iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikayesini konu alan Sam Shepard’ın ‘Tru West’ adlı eserinin çağdaş bir yorumu olan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’, bu hafta size önereceğim ilk oyun. Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman, sahnede birbirlerini o kadar güzel tamamlıyorlar ki seyirci koltuğunuzda oyunu izlerken kimin haklı kimin haksız olduğuna karar veremeyeceksiniz. Karakterimizi belirleyen benliğimiz mi yoksa sistemin bize reva gördükleri mi? Bu soru etrafında oyunu pür dikkat izliyoruz. ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’, 2 Ağustos’ta Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı, 3 Ağustos’ta Sakarya Sapanca, 12 Ağustos’ta Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro’da sahne alacak.

• ŞINGIR ŞINGIR BEYOĞLU

Hangi kuşaktan olursak olalım hepimizin bir Beyoğlu’su var! Kafelerinde buluştuğumuz, kitapçılarında zaman geçirdiğimiz, sinemalarında en sevdiğimiz filmi keşfettiğimiz ve mutlaka bir tiyatro oyunu izlediğimiz Beyoğlu’nun değişimi, içimizi acıtsa da onu anılarımızda yaşatmaya devam ediyoruz. Ali Poyrazoğlu da bizi, gençlik yıllarındaki Beyoğlu’na götürüyor ve şıngır mıngır bir anlatımla tarihi semtteki anılarını anlatıyor. Ali Poyrazoğlu’nun tek kişilik doğaçlama oyunu ‘Şıngır Şıngır Beyoğlu’, 2 Ağustos’ta Muğla Bodrum, 5 Ağustos’ta Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahnelenecek.

• YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ

Aziz Nesin’in ünlü eseri Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ Metin Zakoğlu’nun güncel ve interaktif yorumuyla sahnede. Cezaevindeki küçük bir koğuşta, mahkûmlar kendi aralarında Yaşar Yaşamaz’ın hayatını oynamaya karar verirler. Hapishane müdürünün izni ile dışardan oyunu yönetmesi için yönetmen Metin Zakoğlu ile anlaşırlar ve kayıtlarda ölü gözüktüğü için kimlik sahibi olamayan bir gencin bürokrasiyle mücadelesi ve başından geçen gülünç olaylar anlatılıyor. ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’, sırasıyla 2-4-9 Ağustos’ta Cafe Theater Açık Hava’da yer alacak.