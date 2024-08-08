Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• 1984 - BÜYÜK GÖZALTI

George Orwell’ın kült eseri 1984, güncelliğini korudukça tiyatroya ilham olmaya devam ediyor. Taner Barlas’ın kurguladığı, Rutkay Aziz’in yönettiği ve aynı zamanda rol aldıkları 1984 (Büyük Gözaltı) karanlığın içinde bile var olabilen aydınlığı anlatıyor. İki usta tiyatrocunun yorumuyla 1984 – Büyük Gözaltı’yı mutlaka izlemelisiniz. Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Ebru Saçar, Hüseyin Uçurtma’nın oynadığı ‘1984 Büyük Gözaltı’, 9 Ağustos’ta İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahne alacak.

• RICHARD

Ünlü yazar William Shakespeare’in aynı adlı eserinin Okan Bayülgen’in yeniden yorumladığı ‘Richard’, bu hafta size önereceğimiz ikinci oyun. Yıl 2012 İngiltere kralı III. Richard’ın kemikleri Leicester’da bir otoparkta bulunur. İskeletin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Londra’da farklı yapımlar üreten küçük bir tiyatro ise aynı dönemde Shakespeare’in III. Richard oyununun provalarını yapmaktadır. Polis tarafından aranan birinin tiyatroya sığınmasıyla başlayan oyunda, tiyatronun düzenini değiştirerek sanatın kurumsal, etik ve hiyerarşik yapısına karşı gelerek önce oyunun başrolünü sonra tiyatronun yönetimini ele alarak ortaya çıkardığı sıradışı Richard anlatılmaktadır. Okan Bayülgen’in uyarlayıp yönettiği, ‘Richard’, 12 Ağustos’ta İzmir Çeşme, 14 Ağustos’ta Muğla Datça Açıkhava Tiyatrosu, 16 Ağustos’ta Muğla Marmaris Amfitiyatro’da sahnelenecek.

• FOSFORLU CEVRİYE

Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği Suat Derviş’in ölümsüz eseri ‘Fosforlu Cevriye’, bu hafta size önereceğim son oyun. İstanbul’un 1930’lu yıllarına uzanıyoruz. Güzelliği dillere destan, yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayan sokak kızı Fosforlu Cevriye’nin polisten kaçan bir adama aşkını anlatan oyun arka planda İstanbul’un öteki yüzüne, arka sokaklarında, batakhanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların hikâyesine yer veriyor. Toplumsal gerçekçilikle Suat Derviş’in kaleme aldığı eser, Türk feminist hareketinin gelişimine de katkıda bulunmuştur. ‘Fosforlu Cevriye’ oyunu, 13 ve 14 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda yer alacak.