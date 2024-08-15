Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• ŞAKŞAKÇILAR

Çağlar Çorumlu’yu uzun bir aradan sonra tekrar seyirciyle buluşturan ‘Şakşakçılar’ bu hafta size önereceğimiz ilk oyun. Oyun, 1895 yılında, Paris tiyatrolarının, seyirci arasına karışarak doğru zamanda alkışlatmakla görevli şakşakçılar sayesinde başarı kazandığı yıllarda geçiyor. Bir müzikal trajedinin prömiyerinde, ekibi tarafından terkedilen şakşakçıbaşı Levasseur, bulduğu acemilerle başarılı olabilecek mi? Sahnede bu sorunun cevabını ararken oyun, şakşakçıların yapımı izletme gayretiyle düştükleri komik halleri mizahi bir dille seyirciye sunuyor.

Çağlar Çorumlu’nun yönettiği, Çağlar Çorumlu, Erkan Baylev, Albina Özden’in yer aldığı ‘Şakşakçılar’, 15 Ağustos’ta İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda, 27 Ağustos’ta Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro’da, 7 Ekim’de Adana Burda PGM’de sahne alacak.

• PİRAYE

Türk Edebiyatı’nın usta kalemi Nâzım Hikmet’in ölümsüz aşkını anlatan ‘Piraye’, bu hafta size önereceğimiz ikinci oyun. Büyük şair Nâzım Hikmet’in 1933’ten 1950’ye kadar, aralıklı olarak hapishanede geçirdiği 17 yıl boyunca yazdığı yüzlerce mektup ve şiir ile aşkını, kavgasını, hasretini en duru haliyle karısı Piraye ile paylaştı. O, sadece ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’nı adadığı sevgilisi değil aynı zamanda yoldaşıydı. Piraye’yle arasındaki aşkı ve özlemi bastırmasına yardımcı olan mektup ve şiirleriyle Nâzım Hikmet’in iç dünyasına bir yolculuğa çıkacağız. Sıradanlaşan hapis hayatında inatla tutunduğu Piraye ile özgürleştiğini izlerken Nâzım’ın değişen ruh haline, kendi iç kavgasına tanıklık edeceksiniz. Murat Çidamlı’nın hem yönetip hem oynadığı ‘Piraye’, 18 Ağustos’ta Muğla Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 22 Ağustos’ta Ankara Cermodern Sahnesi’nde, 27 Ağustos’ta İzmir Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

• RÜSTEMOĞLU CEMAL’İN TUHAF HİKÂYESİ

İBB Şehir Tiyatroları, ‘Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi’ni Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında seyirciyle buluşturuyor. Osmanlı’nın son döneminde Girit’ten sürgün edilen ailesiyle önce İstanbul’a ardından Çanakkale ve Ayvalık’a uzanan maceralı yolculuğunu, demirci ustası Rüstem ve oğlu Cemal’in gözünden izleyeceğiniz oyunda Levent Üzümcü, onlarca karaktere bürünerek bir meddah gösterisi sunuyor. Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği, Levent Üzümcü ve Esen Koçer’in rol aldığı ‘Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi’ oyunu, 17 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda yer alacak.