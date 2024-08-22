Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI

İbrahim Selim’e En Başarılı Erkek Oyuncu dalında Afife Tiyatro Ödülünü kazandıran oyun, uzun bir aradan sonra yeni adıyla tekrar sahnede. ‘Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı’, gece kulüplerinde bodyguardlık yaparak geçinen Dave’in yeni bir iş hayaline kapılıp müzede güvenlik görevlisi olmasıyla başlıyor.

Sanat eserlerini korurken Dave’in başından geçenleri eğlenceli ve duygusal yönleriyle sahnede izlerken dönüşümüne de tanıklık edeceksiniz. Hayatı olduğu gibi aktaran metin güncel sanata bakışınızı da değiştirecek. Nick Hornby’nin ‘NippleJesus’ eserinin Melisa Kesmez çevirisiyle, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği, İbrahim Selim’in yer aldığı ‘Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı’, 22 Ağustos’ta Sakıp Sabancı Müzesi’nde, 28 Ağustos’ta İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahne alacak.

• YAN ROL

Bu hafta size önereceğimiz ikinci oyun, kendi hayatında bile başrol olamayan bir kadın oyuncu hikâyesinin anlatıldığı ‘Yan Rol’. Sahnede üstlendiği yan rolün gerçek hayatta da onu bırakmadığını, esas kızın arkadaşı olarak konumlandığının farkına varan Canan’ın sahnede dönüşümünü izleyeceksiniz. En yakın arkadaşı Bade ve ailesiyle ilişkisi, karşılaştığı toplum baskısı artık Canan’ın susamayacağı kadar ağır gelir. Bu süreçte dizilerin aranan oyuncusu haline gelen Bade ile olan ilişkisini sorgulamaya başlar. Yaşadığı zorluklar karşısında sevdiği işe devam edebilecek mi? Bir tarafta oyunculuk, audition, arkadaşlar; diğer tarafta aile, ekonomik zorluklar, toplum. Merve Polat’ın oynadığı tek kişilik ‘Yan Rol’, 26 Ağustos’ta İzmir Urladam, 28 Ağustos’ta İstanbul House Of Perfomance’da sahnelenecek.

• CELİLE

Usta şair Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım ile tanışmaya hazır mısınız? Sarayda büyümüş, iyi bir eğitim alan ve Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamını anlatan ‘Celile’, size bu hafta önereceğimiz son oyun. Güçlü ve cesur kişiliğiyle öne çıkan Celile Hanım’dan şair Nâzım’ı dinleyeceksiniz; doğumu, çocukluğu, şiir sevgisi, vatanperverliği, yaşadığı haksızlıkları, kısaca onun hakkındaki gerçekleri. 1938 yılında hapse atılan oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadeleye tanıklık edeceğiz. Cezaevinde açlık grevine başlayan Nâzım’a destek olmak ve serbest bırakılması için Galata Köprüsü’nde pankartlı eylem yaparak imza toplayan hatta açlık grevine giden bir anne izleyeceğiz. 25 Ağustos’ta İstanbul Burgazada’da, 31 Ağustos’ta Konya Akşehir Kültür Merkezi’nde yer alacak.