Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• ERMİŞLER YA DA GÜNAHKÂRLAR

Gizem ve gerilim seviyorsanız bu hafta size Baht Tiyatro’nun sahnelediği ‘Ermişler ya da Günahkârlar’ı öneriyoruz. Oyun, bir polisiye roman yazarı Mark Styler’ın hüküm giymiş akıl hastalarının bulunduğu deneysel bir hastaneyi ziyaretiyle başlıyor. Styler, yeni kitabına kaynaklık edecek Easterman adlı bir seri katille görüşmesi için gizemli hastane sorumlusu Dr Alex Farquhar ve paranoyak görünümlü hemşire Plimpton’u aşması gerekmektedir. Bu engelleri aşmaya çalışırken insan doğasının karanlık, suça ve şiddete eğilimli yanlarıyla savaşmak zorunda kalan Styler, kariyerinde yükselmek için geldiği bu hastanede ölümle yaşamın, delilikle dahiliğin, iç içe geçtiği bu oyundan kurtulabilecek mi? Kim ermiş? kim günahkâr? Bütün sorular oyunda yanıt bulacak.

Anthony Horowitz’in yazdığı, Onur Erbilen’in yönettiği, Burak Demir, Aziz Çoban ve Cemre Melis Çınar oynadığı ‘Ermişler ya da Günahkârlar’, 6 Eylül’de İstanbul Trump Sahne’de, 11 Eylül’de Bursa BAOB Sahne’de, 30 Eylül’de İstanbul Baba Sahne’de yer alacak.

• SÜT KARDEŞLER

Babaları Nejat Uygur’dan aldıkları mirası başarıyla yürüten Uygur Kardeşler, Türk tiyatrosunun klasikleri arasına giren ‘Süt Kardeşler’i seyirciyle buluşturuyor. Dönemin sosyal yapısını ve aile ilişkilerini mizahi bir şekilde ele alan eser, toplumsal eleştiriyi eğlenceli bir üslupla sunuyor. Geleneksel tiyatrodan örnekler taşıyan oyun, bahriyeli iki askerin izin kağıtlarını bilerek değiştirmesiyle ortaya çıkan karışıklığı mizahi bir dille anlatıyor.

İsmail Galip Arcan’ın yazdığı, Nejat Uygur’un uyarladığı ‘Süt Kardeşler’de Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Deniz Pulaş, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Lidya Ersemiz’in rol alıyor, Oyun, 5 Eylül’de Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda, 6 Eylül’de Antalya Kaş Antiphellos Antik Tiyatro’da, 7 Eylül’de Muğla Telmessos Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

• FAUST

Felsefe ile ilgilenen okuyucularımıza ünlü Alman yazar Goethe’nin kaleme aldığı, edebiyat tarihinin en önemli ve etkileyici dramalarından ‘Faust’u öneriyoruz. Derin felsefi ve ahlaki soruları ele alırken, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığını ve arayışını da derinlemesine işleyen eseri, Müge Saut’un yorumuyla izleyebilirsiniz.

Yaşamın anlamını bulmaya çalışırken gençlik ve olgunluk çağını tüketen Dr. Heinrich Faust, mevcut bilgi ve bilimle tatmin olmayan yaşlı bir akademisyendir. Kendini gençleştirmenin yollarını ararken bir süre sonra dünyevi zevkler peşinde koşan bencil, doyumsuz ve açgözlü bir bireye dönüşür. Güzelliğine hayran kaldığı Gretchen, Mefistofeles ile anlaşarak gençleşen Faust’un tutkulu hedefi olur. Johann Wolfgang Von Goethe’ın yazdığı, Müge Saut’un uyarlayıp yönettiği, Nevzat Süs, Eylül Akduracak , Müge Saut yer aldığı ‘Faust’, 7 ve 28 Eylül’de İstanbul Altkat Sanat’ta sahnelenecek.