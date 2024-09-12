Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

CANAVAR

Senarist ve yönetmeni Tunç Şahin’in aile içindeki hassas konuları ele aldığı ‘Canavar’, bu hafta size önereceğimiz ilk oyun. İlk tiyatro deneyiminde toplumda sıklıkla tartışılan, adeta tabuya dönüşen aile içi meseleleri mercek altına alan bu eser, hem düşündürücü hem de duygusal bir deneyim sunuyor.

Zamanın ve mesafelerin sınavına tabi olduğunda, gizli kalmış meseleler ve unutulmuş anılar, su yüzüne çıkabilir. Küçük bir Anadolu şehrinde Aslı ve Derya adlı iki kız kardeş, günlük yaşamın koşuşturması içinde geçmişin izlerini taşımaktadır. Bu izlerin üzerindeki örtüyü kaldıran, yıllar içinde uzaklaştıkları, roman yazarı kuzenleri Kemal Sönmez’in bir imza günü için ansızın yapacağı ziyaret olur. Kemal’in gelişinin yalnızca bir sosyal etkinlik değil, aynı zamanda ailenin köklerine dair derin bir keşfe dönüşeceğini bilmemektedirler. Evde yıllardır yapmadıkları, eski aile geleneği ‘kapama’ yemeği önerisi ile başlayan süreçte geçmişin gölgeleri, kuzenlerin arasındaki eski yaraları ve gizli sırları gün yüzüne çıkarır.

Tunç Şahin’in yazıp yönettiği, Tülin Şahin, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal’ın oynadığı ‘Canavar’, 16 Eylül’de İstanbul Zorlu PSM’de, 17 Eylül’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta, 28 Eylül’de İstanbul DasDas’da sahne alacak.

İzleyici için uyarı: Travma mağdurları için tetikleyici unsurlar içerebilir.

MAHALLEMİZ EŞRAFINDAN

İzleyiciye hem düşündürücü hem eğlenceli bir deneyim sunan ‘Mahallemiz Eşrafından’ bu hafta size önereceğimiz ikinci oyun. İzleyiciler salonu doldururken yükselen müzik eşliğinde Berfin Ertan’ın sahnede dans ederek sarfettiği “Aslında bu sirtaki değil. Ama önemli olan ne yaptığın değil, nasıl hissettiğin’’ sözleri karşılaşacağınız oyun hakkında önemli bir ipucu veriyor.

Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı küçük bir adada geçen oyun, kahramanımızın ilk aşkı Sesil ile yaşadığı macerayı, aile içinde, mahallede ve okuldaki yaşamına dair anıları gözler önüne seriyor. Paskalya’da yüzüne domates fırlatılmasıyla başlayan hikâye, farklı kültürlerin ve komşularla bir arada yaşamanın, toplumsal baskılara ve normlara karşı direnmenin önemini vurguluyor. Berfin Ertan’ın yazdığı ve Hakan Emre Ünal ile beraber yönettiği tek kişilik oyunu ‘Mahallemiz Eşrafından’, 16 Eylül’de İstanbul Ara Sahne, 2 Ekim’de Ankara Cermodern ve 3 Ekim’de Eskişehir Dario Fo Deneysel Sahne’de yer alacak.

PEMBE PIRLANTALAR

Gülmek isteyen okuyucularımıza Michael Pertwee’nin kaleme aldığı ‘Pembe Pırlantalar’ı öneriyoruz. Birbirine zıt karakterdeki iki kuyumcu ortağın bir gece eğlencesinde başına gelenlerin anlatıldığı oyun, komik ve şaşırtıcı bir deyim sunacak. Gencay Gürün’ün çevirdiği, Serkan Üstüner’in yönettiği, Billur Yazgan, Cansu Tosun, Ceyhun Fersoy, Lemi Filozof, Sinan Çalışkanoğlu’nun yer aldığı ‘Pembe Pırlantalar’, 14 Eylül’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, 15 Eylül’de Bursa BAOB Sahne, 26 Eylül’de İstanbul Trump KGM’de sahnelenecek.