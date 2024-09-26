Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• JOSEPH K.

Bu hafta size önereceğimiz ilk oyun, Franz Kafka’nın ‘Dava’ adlı yapıtından esinlenerek Tom Basden’in kara mizahla yoğurduğu ‘Joseph K’. Kafka’nın romanının distopik bir gelecek olduğunu düşünenlerin aksine Basden, çağdaş yaşamın çılgınlığının hepimizi delirttiğini öne süren ilginç biçimde tanıdık bir dünya sunuyor. Ünlü oyuncu Mert Fırat’ın canlandırdığı Joseph K, otuzuncu yaş gününü eve sipariş ettiği pizzayla kutlamak üzereyken, pizzasını getiren iki adamın ona tutuklu olduğu bilgisini verir. O andan sonra telefonu çalışmaz, pasaportu iptal edilir. Suçunun ne olduğuna dair hiçbir bilgisi yoktur. Kaçışın olmadığı bürokratik bir labirentin içine atılan Joseph, devlet daireleri, mahkemeler arasında savrulurken kendini temize çıkarmak için görünmez, mantıksız bir adalet sistemiyle savaşa girecektir Tom Basden’in yazdığı, Serdar Biliş’in süpervizörlüğünde, Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber, Özgün Aydın’ın oynadığı ‘Joseph K.’, 26 Eylül’de Bursa DasDas Sahne’de, 3 Ekim’de İstanbul DasDas Sahne’de yer alacak.

• ŞAHLARI DA VURURLAR

Ferhan Şensoy’un derin gözlemleri ve mizahi üslubuyla şekillenen ‘Şahları da Vururlar’, İran Devrimi’nin karmaşası içerisinde, insan ruhunun sancılarını ve toplumsal adaletsizlikleri ele alarak evrensel bir dille konuşur. Şensoy, bu oyunu yazmakla kalmaz aynı zamanda Ortaoyuncular’ı kurarak tiyatronun sadece bir sanat dalı değil, bir toplumsal muhalefet aracı olabileceğini de gösterir. İran’daki karışıklıklar üzerinden dönemin Türkiye’sine ciddi eleştiriler yönelten Şensoy, kalemini sakınmadan kıvrak zekâsı ile farklılığını ortaya koyar. 42 yıl ardından değişen toplumsal koşullar ve yeni kuşaklara aktarılması gerektiği düşüncesi ile oyun, yeni reji ve oyuncu ekibiyle tekrar sahnede yer alıyor.

Hikâye, 1940’ların İran’ında isim benzerliği yüzünden İran İstihbarat Teşkilatı ile başı belaya giren Ömer Hayyam’ın yanlışlıkla hapse atılmasıyla başlar. Şah Rıza Pehlevi’nin pek de parlak olmayan özel hayatı, saray içi dedikodular, güç çekişmeleriyle yoğunlaşan gündem, huzursuz günlerin yaklaştığının habercisidir. Ferhan Şensoy’un yazdığı, Volkan M. Sarıöz’ün yönettiği, Celal Belgil, Erkan Üçüncü, Serap Günaydın, Özkan Aksu, Elif Durdu Şensoy, Orkun Akyıldız, Sefa Tantoğlu, İlksen Ökte rol aldığı ‘Şahları da Vururlar’, 26 ve 27 Eylül’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 4 Ekim’de Bursa Merinos AKKM’de, 11 Ekim’de İstanbul Ses 1885 Tiyatrosu’nda sahne alacak.

• AŞK HİKAYEN DÜŞMÜŞ

Bu hafta son önereceğimiz oyun henüz tanışmamış iki âşığın hikâyesini ele alarak aşkın doğası ve ruh eşinin anlamını sorgulayan ‘Aşk Hikayen Düşmüş'. Kahramanlarımız, evrenin onları bir araya getirip getirmeyeceği üzerine düşünürken aşkın mucizevi yönü ve karşılaştıkları zorluklar, ön plandadır. Oyun, ruhların farklı hayatlar içinde sürdürebileceği ilişkiyi sorgularken, izleyiciye daha önce deneyimlemediği bir seyir zevki sunuyor.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği, Ayça Koyunoğlu ve Fatih Koyunoğlu’nun rol aldığı ‘Aşk Hikayen Düşmüş’, 27 Eylül’de İstanbul Trump Sahne’de, 29 Eylül’de İstanbul Duru Tiyatro Ataşehir’de, 8 Ekim’de İstanbul Sahne Dragos’ta sahnelenecek.