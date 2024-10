Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

AĞRI DAĞI EFSANESİ

Usta yazar Yaşar Kemal’in 101’inci yaş gününü, eserlerinden birini sahnede izleyerek kutlamak ister misiniz? O halde İBB Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu ‘Ağrı Dağı Efsanesi’ oyununu mutlaka görmelisiniz. 1970 yılında yayımlanan ve dünya çapında ilgi gören bu eser, 36 yıl aradan sonra yeniden Şehir Tiyatroları’nın sahnesinde hayat buluyor.

Bir gün kır bir at Çoban Ahmet’in kapısına gelip durur. Atı gören Sofi, Ahmet’e geleneği hatırlatarak “Çok düşünme, atı al, şu aşağı yola bırak gel. At bir daha kapına gelirse, al gene götür. Bunu üç kere böyle yap. At gene gelirse bu senin atındır. Atın sahibi bey de olsa, paşa da Osmanlı Padişahı, Acem Şahı da. olsa, Köroğlu da olsa, kelleni verir de bu atı veremezsin ve hem de veremeyiz” der. Geleneğe sahip çıkacağını söyleyen Ahmet hem atın hem de bölgenin yönetiminde söz sahibi olan Mahmut Han’la bu yüzden karşı karşıya kalır. Kendi babasının soyu da dağlı olan Mahmut Han “bir dağlı parçası” dediği Ahmet’in atını sahiplenmesini kabullenemez ve öyküsünü dengbejlerden dinleyeceği Ağrı Dağı’nın öfkesinden habersiz, atı Ahmet’ten koparmaya, ona yardım edenleri de öldürmeye çalışır. Henüz bilmediği ise kızı Gülbahar’ın Ahmet’in kavalından çıkan ezgiyi duyması ve kalbini çoktan Ahmet’e vermesidir.

Oyun, birbirine bağlı hikâye ve karakterlerin de eklenmesiyle Ahmet ve Gülbahar aşkı etrafında şekillense de sevda ile töre çelişkisini, sınıf mücadelesini ve baskı karşısında halkın dayanışma gücünü anlatıyor. Ahmet’e yardım eden Demirci Hüso’nun, toplumun birlik olması karşısında Paşa’nın karar değiştirmesine yönelik sözleri günümüzde de geçerliliğini koruyor; “Biz hep böyle, her şeyde birlik olsak, kimse bize diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanamaz. Hiç kimse… Yeter ki böyle birlik olalım.”

Yaşar Kemal’in yazdığı, Yiğit Sertdemir’in uyarlayıp yönettiği, Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı, Emre Yılmaz, Ertan Kılıç, Hakan Örge, Murat Üzen, Özge Midilli, Serkan Bacak, Uğur Dilbaz, Yeliz Şatıroğlu, Zeynep Ceren Gedikali’nin rol aldığı ‘Ağrı Dağı Efsanesi’, 3-5 Ekim ve 9-12 Ekim tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde olacak.

***

HEPİMİZ SUSTUĞUMUZ YERDEN YARALIYIZ

Toplumsal baskının bireyler üzerindeki derin etkilerini ve aile dinamiklerini sorgulayan ‘Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız’ izleyiciyi bir akşam yemeği masasında, görünmeyen yaraların açığa çıktığı bir yolculuğa davet ediyor. Oyunda, kendi gerçeğinden asla vaz geçmeyen Ersin, zihninin karanlık köşelerine hapsolmuş annesi Zeynep Hanım ve bu iki karakter arasında sıkışıp kalmış kız arkadaşı Şebnem’in yer aldığı bir akşam yemeğine konuk olacağız. Bu yemek masasında, her bir karakterin yaraları açığa çıkacak ve aile bağlarının, sevginin ve sessizliğin bedelini sorgulayan derin bir hesaplaşma yaşanacak.

Deniz Bulut’un yazdığı, Tuğçe Tanış’ın yönettiği, Can Yılmaz, Dilek Uluer, Güneş Sayın ve Ezgi Yılmaz’ın rol aldığı ‘Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız’, 7-14-21 Ekim’de Asmalı Sahne’de yer alacak.