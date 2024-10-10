Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• AMADEUS

En İyi Prodüksiyon, En iyi Yönetmen ödüllerine sahip ‘Amadeus’ kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Alexander Puşkin’in ‘Mozart ve Salieri’ adlı oyunundan esinlenerek Peter Shaffer’in yazdığı eser, büyük besteci Wolfgang Amadeus Mozart ile onu kendine hasım gören saray bestecisi Antonio Salieri’nin hikâyesini anlatıyor.

18. yüzyılda geçen oyun, Salieri’nin İmparator 2. Joseph’in verdiği bir resepsiyonda yetenekli Mozart ile ilk karşılaşmasını anlatarak başlıyor. Üstün yetenekli Mozart’ın müstehcen yapılı aptal bir ergen olduğunu keşfedince şok olan dindar Salieri, Tanrı’nın böylesine büyük bir yeteneği neden kendisi yerine Mozart’a bahşettiğini anlayamaz ve Tanrı’nın Mozart’ın yeteneğini Salieri’yi sıradan biri yapmak için kullandığı sonucuna varır. Salieri, Tanrı’yı reddeder ve Mozart’ı yok ederek ondan intikam almaya yemin eder. Peter Shaffer’in yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Özlem Öçalmaz, Dilan Çiçek Deniz, Coşkun Ülgen, Kevork Türker, Murat Yılmaz, Cihan Ayhan, Ela Atilla, Ceren Aydın’ın yer aldığı ‘Amadeus’, 11-12 Ekim’de Adana, 14 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de sahne alacak.

• ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ

Dario Fo’nun ‘ulusal çıkarlar’ adına çalışanlardan daha düşük yaşam standartlarını kabul etmelerini isteyen dönemin İtalyan iktidarının ‘fedakârlık politikası’na karşı kaleme aldığı ve ilk kez 1974’te sahnelenen ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz’ adlı oyunu Cihangir Atölye Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Oyun, hayatta kalma mücadelesi veren ve kira ile fatura ödemekten kaçınarak toplumsal normlara başkaldıran iki kadının etrafında şekillenir. Bu isyan, yalnızca kişisel bir direniş değil, aynı zamanda kolektif bir dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin güçlü bir ifadesidir. Kadınların cesurca sergilediği bu tutum, toplumun diğer bireylerine de ilham verir ve kolektif bir direnişin filizlenmesine zemin hazırlar. Fo’nun zekice kaleme aldığı diyaloglar ve absürt durumlar, size hem düşündürücü hem de eğlenceli bir deneyim sunarak günümüzün adaletsizliklerini sorgulama fırsatı tanıyacak. Dario Fo’nun yazdığı, Arzu Gamze Kılınç’ın yönettiği, Alper İrvan, Berfin Karatay, Kıvanç Kılınç, Osman Onur Can ve Serpil Göral’ın rol aldığı ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz’, 11-12-13 Ekim’de Cihangir Atölye Sahnesi’nde yer alacak.

• GÜNE BAKAN CAM KIRIKLARI

Toplumsal eleştiriyi sanatsal bir dille harmanlayan Memet Baydur’un ödüllü eseri ‘Güne Bakan Cam Kırıkları’, iki yalnız insanın bir parkta beklenmedik karşılaşmalarını anlatıyor. Kadın, eşini kaybetmiş, adam ise terk edilmiş ve oğlunu yitirmiştir. Kadın’ın ilgisini çekmek için geçmişte tanıştığı Nâzım Hikmet, Rosa Luxemburg, Allende gibi önemli kişilere dair hikâyeler anlatan adam, zamanla gerçeklikten uzaklaşmaya başlar. Oyun, bireylerin geçmişle hesaplaşmasını ve yalnızlığın insana etkisini sorgularken derin bir içsel yolculuğa dönüşür. Memet Baydur’un yazdığı, Almıla Uluer ve Kerem Atabeyoğlu’nun birlikte yönetip oynadığı ‘Güne Bakan Cam Kırıkları’, 16 Ekim’de Fişekhane’de, 18 Ekim’de CKM’de, 21 Kasım’da Fişekhane’de sahnelenecek.